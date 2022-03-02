外交部公布賑濟烏克蘭專戶今起接受捐款 為期1個月

外交部今公布賑濟烏克蘭專戶帳號，即日起接受各界捐款。（資料照，本報合成）

2022/03/02 14:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今公布賑濟烏克蘭專戶帳號，即日起接受各界捐款，為期1個月，歡迎國人發揮人飢己飢、人溺己溺的精神踴躍捐款。

俄羅斯武力入侵烏克蘭，舉世震驚。外交部長吳釗燮昨在立法院預告，將開設賑災帳戶，結合行政、立法部門及民間力量協助難民。外交部今說明，已透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，並依據公益勸募許可辦法規定，於3月2日完成遞件申請，經衛福部同日審核通過。

外交部說，該專戶自即日（3月2日）起接受ATM、銀行轉帳，自明天（3月3日）起可接受線上刷卡匯款，為期1個月，歡迎國人發揮人飢己飢、人溺己溺的精神踴躍捐款。外交部並已責成駐波蘭代表處與波蘭政府及其指定的非政府組織連繫，將台灣人民的溫暖愛心捐款儘速送達，以提供烏克蘭難民最及時的幫助。

我國政府日前已發表嚴正聲明譴責俄羅斯，並與國際民主社會同步加入經濟制裁行動。同時，為善盡台灣作為國際民主社會負責任成員的義務，秉持「台灣可幫忙」（Taiwan Can Help）精神，我國政府已於2月28日深夜啟運一批27噸醫療物資送往歐洲，將由適當管道協助烏克蘭難民。

賑濟專戶資訊：戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行長春分行 銀行帳號：102-005-124-619

我國相挺烏克蘭，除加入國際社會制裁俄羅斯行列，也捐贈烏克蘭27噸藥品及醫療器材，已於28日運往歐洲。（外交部提供）

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