改名「亮搞玩」金髮女 行竊＋盜刷信用卡...下場慘了

改成「蕭亮搞玩」的金髮蕭女（右），行竊民眾背包還盜刷信用卡，被判刑11個月，得易科罰金33萬元。（資料照）

2022/03/02 14:32

〔記者溫于德／台北報導〕去年「壽司郎」推出「鮭魚」同名的免費優惠活動，Youtuber團體「亮搞玩」仿效壽司郎，祭出1萬元獎金找「亮搞玩」，金髮蕭女為此改名為「蕭亮搞玩」，然而，她卻到運動中心竊走民眾置物櫃內背包，再盜刷信用卡買金戒子，士林地院審結，依竊盜、非法由自動付款設備取財未遂、行使偽造私文書等3罪，且為累犯，併判有期徒刑11月，得易科罰金33萬元，可上訴。

據悉，40歲蕭女在健身房行竊被逮，警方查驗她的身分證，發現她取名「蕭亮搞玩」的怪名，她才透露，是為了Youtuber團體「亮搞玩」的1萬元獎金而改。

判決指，前年12月17日下午4時許，蕭女赴北市南港運動中心竊取徐姓民放在置物櫃內的後背包，包包內有價值5萬多元的相機與鏡頭、價值7000元的外套、價值8000元的手機、折價卷1張、信用卡4張。

蕭女後來持信用卡前往萬華區超商，3度操作店內提款機準備預借2萬元現金均失敗，接著轉往銀樓刷卡成功購入一枚價值1萬2800元的金戒子，她接著要再刷7萬2000元購買另顆戒指時則交易失敗。

蕭女落網後於警詢時承認犯罪，但在法院審理時改口否認犯罪，但經士院勘驗監視器畫面，確認蕭女是竊賊，並考量她前案執行完畢未滿1年再犯本案，顯見沒有悔意，依法判刑。

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