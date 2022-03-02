本土+2都在桃園、居家隔離陰轉陽 境外+47

2022/03/02 14:13

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增2例，均與桃園一家三口群聚衍生的米迪幼兒園群聚相關，但都是居家隔離期間陰轉陽，另有境外移入新增47例、確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別為富林國小電腦男老師案20563的友人，以及富林國小學生案20617的同班同學。陳時中說明，桃園此群聚案涉及很多學校、不同職場，相對複雜，但整體沒有往為匡列的人走，相對樂觀。

新增境外移入個案為29例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（8例）、美國及印尼（各5例）、印度（4例）、澳大利亞及香港（各2例）、新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國（各1例）移入，另15例調查中。入境日介於今年2月6日至3月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20582例確診，分別為5087例境外移入，15441例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

其中，853例死亡，包含839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

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