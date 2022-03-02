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    首頁　>　臺北市

    全力支援烏克蘭 蔡、賴、蘇將捐一個月所得

    總統蔡英文今於民進黨中執會前談話表示，外交部將公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，到時候她與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，將分別捐出一個月所得。（中央社）

    總統蔡英文今於民進黨中執會前談話表示，外交部將公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，到時候她與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，將分別捐出一個月所得。（中央社）

    2022/03/02 14:12

    〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣呼應美國等民主國家對俄羅斯祭出經濟制裁後，將啟動對烏克蘭人道救援行動。民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中執會前談話表示，外交部將公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，到時候她與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，將分別捐出一個月所得。

    蔡英文表示，這陣子全世界都在關注烏克蘭情勢，全世界都看到，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛自己的國家、捍衛民主自由。烏克蘭人民的決心，讓世界動容，讓台灣人感同身受。

    蔡英文指出，「抵抗侵略，自助人助」，因為烏克蘭人民的團結意志，全球民主夥伴也更加緊密團結，支持烏克蘭的力量也越來越強大。身為全球民主夥伴的一員，台灣沒有缺席，我們也全力支援烏克蘭。

     

    蔡英文表示，台灣除了參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁外，也啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部將公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她與賴清德副總統，以及蘇貞昌院長，也將會分別捐出一個月所得。

    蔡英文說，她希望國人同胞及全體黨公職夥伴全力響應這項行動，堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。

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