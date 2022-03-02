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    金音獎最佳樂手等7名文教類高專人才 歸化台灣

    內政部通過具專長心理學、流行音樂、語言學等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍。（資料照）

    內政部通過具專長心理學、流行音樂、語言學等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍。（資料照）

    2022/03/02 14:32

    〔記者吳書緯／台北報導〕內政部今召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過具專長心理學、流行音樂、語言學等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍，其中包含曾入圍金曲獎，並獲得第8屆金音創作獎「最佳樂首獎」的阿根廷樂手明馬丁；內政部表示，自2016年「國籍法」修正迄今，已經累積有224名長期在台灣付出的外國高級專業人才，在免喪失原國籍下，歸化我國。

    內政部今天透過新聞稿指出，本次通過審查的高級專業人才共計7名，包括文化領域2名、教育領域5名。內政部說，阿根廷籍明馬丁為專業樂手，作品曾入圍第28屆金曲獎、第11屆金音創作獎等多個獎項，另獲得第8屆金音創作獎「最佳爵士專輯獎」、「最佳樂手獎」，是該獎項第一個獲獎的外國獨立音樂人。

    內政部表示，明馬丁長期投身台灣流行音樂產業，與許多我國指標級音樂人合作，深具創作能量的傑出音樂人才。

    此外，內政部指出，馬來西亞籍趙女士在台任教近10年，除曾獲任教大學教學傑出獎、教學優良獎外，亦協助我國司法、警政等機關，培訓法官、檢察官、刑警、社工等司法人員，有關兒童司法詢問程序的專業技術或刑事案件中的兒童證詞鑑定，獲法務部表揚為推展犯罪被害人保護有功人士，對我國兒童司法詢問技術的提升深具貢獻。

    內政部提到，德國籍徐女士專長語言學及漢學，擔任「德國學術交流總署DAAD」海外機構主管職長達17年，在任職台北德國學術交流資訊中心期間，協助完成德國承認我國二技學歷，使高中畢業生學測成績達53級分者，符合申請德國大學的學歷資格，有助於其他國家作為參照依據，對於我國教育國際化有重大助益。

    最後，內政部說，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障，歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。

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