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    終於進國防委員會 吳斯懷：遵照黨團安排

    國民黨不分區立委、退將吳斯懷確定如願進入國防外交委員會。（資料照）

    國民黨不分區立委、退將吳斯懷確定如願進入國防外交委員會。（資料照）

    2022/03/02 14:07

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院新會期展開，國民黨團今協調各常設委員會名單，不分區立委、退將吳斯懷確定如願進入國防外交委員會，身陷SOGO案的立委廖國棟，則從經濟委員會轉任衛環委員會；吳斯懷受訪表示，從第一會期起的第一志願都是國防委員會，一切遵照黨團幹部安排。

    國民黨團的常設委員會名單，內政委員會除立委鄭天財、林文瑞續留，新加入翁重鈞、鄭麗文與李德維；國防外交委員會則有廖婉汝、馬文君、江啟臣、溫玉霞續留，另新增吳斯懷。

    經濟委員會為孔文吉、楊瓊瓔、陳超明、呂玉玲、謝衣鳯5人，僅呂玉玲是由國防委員會轉任；財政委員會是羅明才、林德福、費鴻泰、賴士葆、李貴敏。

    教育及文化委員會無黨籍立委高金素梅，還有林奕華、鄭正鈐、萬美玲及與李德維互換的吳怡玎；交通委員會是陳雪生、許淑華、傅崐萁、洪孟楷及從內政回歸的魯明哲。

    社福衛環委員會有蔣萬安、徐志榮、林為洲、張育美續留，並新增廖國棟及林為洲。相對冷門的司法委員會除了葉毓蘭續留，包含國民黨團總召曾銘宗、內政轉戰的林思銘、從國防轉戰的陳以信，以及爭取財政未果的陳玉珍。

    據了解，這次外交國防委員會協調時無太大爭議，直接按照積分排序，陳以信雖然原本填在外交國防委員會，但考量禮讓後可以增加積分，對下次爭取委員會有利，決定轉戰司法委員會，因此外交國防委員會多出空間，吳斯懷得以直接進駐。

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