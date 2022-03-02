台灣即食鮮切鳳梨釋迦 首度攻進東京超市

首批近3.5噸冷凍鳳梨釋迦將透過海運出口到日本，將鋪貨到東京超市通路。（高登豪斯公司提供）

2022/03/02 13:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣鳳梨釋迦去年9月遭中國指有介殼蟲並禁止輸入，農委會讓鮮果急速冷凍後成為食品，並經過微波恢復鮮食口感的技術，突破外銷日本的檢疫障礙，有貿易商表示，接獲日本達3.5噸鮮切即食的凍果海運訂單，將成為台灣首批鋪往東京一級戰區超市的鳳梨釋迦，負責媒合的中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成表示，接下來還會帶試吃品前往中東杜拜，希望可攻下中東市場。

日本通路更偏好小包裝、即時型的水果商品，本次接獲訂單的貿易商高登豪斯有限公司推出的就是小包裝商品型「鮮切即食型」冷凍鳳梨釋迦，該公司表示，近3.5公噸訂單於今日（3/2）在台南封箱出海，預計3月10日抵達東京，因為採取海運模式，運費僅是空運的1/5，可出貨的量體也更大。

鳳梨釋迦的英文名稱為「Custard apple」，取其果型大如蘋果，但果肉有如卡士達醬般甜蜜又濃郁滑順。高登豪斯董事長翁靜慧說，鳳梨釋迦外銷最大的難關是海外知名度不足，鳳梨釋迦不如蘋果梨子常見、也非日人熟悉的台灣水果，如芒果、荔枝等，要抓住日人嚐鮮心態才有機會，透過日本進口商的在地推廣，鮮凍果片的小巧外觀不僅討喜，食用口感也一樣香甜時，便快速獲得日方超市採購人員的興趣，成功獲得訂單。

本次促成媒合的賴坤成感謝在地台商的協助，他說，為鳳梨釋迦找出路是當務之急，商品順利抵達日東京超市，未來台東農民將可望擺脫過去仰賴單一市場的產業規模，更全面整合從農地到加工端的各方資源，逐漸走向瞄準國際市場的精緻農業，並且透過冷凍方式，可增加水果的儲架壽命。

他也進一步指出，春節後很多鳳梨釋迦都留在樹上生長，1顆就高達2、3斤的很普遍，1個家庭也吃不完，因此做成鮮切即時的小包裝，如一包60克、200克，更符合民眾的需求，他也說各國包含日本、美國和新加坡等中高價市場更注重商品的品質與穩定性，並透露接下來將前往中東杜拜推廣，希望也能爭取中東市場的訂單。

「鮮切即食型」冷凍鳳梨釋迦鮮凍果片外觀小巧，送到日本口感也一樣香甜，成功上架東京中高價超市。（高登豪斯公司提供）

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