2萬多家未申請！農地違章工廠3/20大限將至 環團籲政府「硬起來」

地球公民基金會呼籲政府務必「硬起來」，別再縱容環境惡霸。 （記者羅綺攝）

2022/03/02 13:30

〔記者羅綺／台北報導〕農地違章工廠申請納管期限將於今年3月20日屆滿，但目前仍有2萬多家未申請納管。環保團體地球公民基金會指出，自2018年至今，已收到上千件民眾陳情案，主因為政府未落實執法，導致廠商「沒在怕」，繼續污染農地、危害民眾的食安，呼籲政府務必「硬起來」，別一再縱容環境惡霸。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭表示，2016年5月20日前既有的農地違章工廠目前全台有4.5萬家，其中2.3萬家已進入納管程序，但尚有2萬多家未申請納管。政府於2010年起修正《工廠管理輔導法》開放納管，2014年、2019年二度展延納管期限，等於至今有長達12年的時間，這些廠商已經是第三次被給予就地合法機會，卻仍有高達一半的廠商在賭政府不會認真執法。

吳沅諭說，今年正值選舉年，有不少未納管的廠商竟集結起來，假借弱勢之名，要求政府繼續鬆綁限制，以持續其違法獲利的特權；而部分農業縣民意代表也進行「選民服務」，積極為廠商爭取放寬限制。

她質疑「難道就只有廠商的選票要顧，當地受害民眾的聲音就可以忽略嗎？」，有4.5萬家違章廠商，就有起碼十萬家戶或農田受到影響，農地違章工廠帶來的不只有經濟利益，還涉及農業生產環境與台灣糧食安全問題，呼籲政府應傾聽各方聲音。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，地球公民與g0v.tw台灣零時政府共同開發「農地違章工廠回報系統」，將近兩年以來收到1,500件以上的農地違建回報，這上千個回報案件背後都是在地居民長期生活在廢水、空污、臭味與噪音下的無奈求救。

蔡佳昇指出，從上千檢舉案件中可以看到陳情人的擔心受怕，甚至有廠商直接在街坊放話恐嚇「最好不要被我知道是誰（舉發），不然你就完蛋了」，形成居民根本不敢向政府檢舉的寒蟬效應。此外，民代的關說、政府的縱容，更加讓受害民眾心灰意冷，才進而改向民間團體求助。

地球公民基金會山林國土組研究員賴沛蓮指出，《工輔法》就地合法大門再開，讓本就難以規管的污染問題持續惡化。政府一直以來都有廠商名單，經濟部也承諾4月要公開未納管廠商資訊，希望屆時不要再替廠商遮掩。

賴沛蓮強調，納管是台灣產業可得到總盤點的機會，呼籲政府不要再讓不適合的產業在不適當的地方發展，也邀請民眾加入「守護國人食安，連署要求經濟部終結農地工廠！」連署，守護地方居民安居樂業的權利，保護農地生產環境與糧食安全。

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