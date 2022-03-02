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    首頁　>　臺北市

    免錢最貴！晨跑男超商外扶正妹一把 開心牽手開房間隔天竟被控性侵

    台北地檢署勘查附近監視器，發現2人進旅館時還手牽著手，小雅的神情、步伐也不像喝醉酒，今將林男不起訴。（資料照）

    台北地檢署勘查附近監視器，發現2人進旅館時還手牽著手，小雅的神情、步伐也不像喝醉酒，今將林男不起訴。（資料照）

    2022/03/02 13:11

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市林姓男子去年晨跑結束後，在超商門口邂逅不小心跌倒的酒店正妹小雅（化名），林男好心扶了小雅一把，聊著聊著就牽起小雅的手，走去附近旅館開房間，誰也沒想到，小雅隔天竟翻臉不認人，控告林男趁她喝醉酒撿屍性侵；台北地檢署勘查附近監視器，發現2人進旅館時還手牽著手，小雅的神情、步伐也不像喝醉酒，今將林男不起訴。

    小雅指控，她遇到林男的那天早上，她剛從客人的住處「坐檯」結束，當時她去超商休息醒酒，卻遭林男撿屍，被帶去旅館性侵。小雅報案之前還前往醫院驗傷，不過醫師在她身上並未發現曾遭性侵的傷勢，此外，小雅還拒絕接受尿、毒等醫事檢驗。

    林男則否認指控，他辯稱當天早上約7時許，他結束晨跑後去超商買東西，見到原本趴在超商休息區桌上休息的小雅，離開超商時在大門口跌了一跤，他好心上前攙扶，隨口與小雅聊了幾句，才知小雅在酒店上班，因工作不順心情不好，聊著聊著就前往附近的旅館，當天早上2人即合意發生性關係。

    檢方比對2人的說詞後，勘查事發地點附近及旅館的監視器畫面，發現小雅當天早上與林男手牽手一起進入旅館，且她的神情正常，不像喝醉酒，考量全案只有小雅的單一指述，認定林男的罪證不足。

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