為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    批民進黨不敢改徵兵 趙少康：要年輕人選票又要國防有衝突

    中廣董事長趙少康批評，民進黨不敢把募兵制改徵兵制，要年輕人選票又要國防，兩者是衝突的。（趙少康辦公室提供）

    中廣董事長趙少康批評，民進黨不敢把募兵制改徵兵制，要年輕人選票又要國防，兩者是衝突的。（趙少康辦公室提供）

    2022/03/02 12:02

    〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，外界關注兩岸一旦開戰美國是否派兵助台，行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示「從來沒有期待」，從沒說過打仗要靠別國。中廣董事長趙少康今受訪批評，蘇貞昌說靠自己是要靠什麼？不敢把募兵制改徵兵制，要年輕人選票又要國防，兩者是衝突的。

    趙少康表示，蘇貞昌講這話很奇怪，台灣20年來都是軍事靠美國，所以買很多美國武器，這是既定事實，如果不是美國，台灣早就不見，靠自己也要有智慧，在中美兩大國之間獲得最好利益，這是領導人必須想的，所謂靠自己，我們的兵力、軍力夠嗎？

    趙少康說，立法院法制局建議募兵制改徵兵制，民進黨敢嗎？又要年輕人選票、又要國防，這兩者是有衝突的，台灣面臨少子化，將來還要靠募兵，國防部長邱國正說募兵制訓練4年比較長，但兩種制度的素質不同，蘇貞昌說靠自己，到底要靠什麼？制度不敢變，什麼都政治考慮、選票考慮，真的不需要美國幫助嗎？

    趙少康強調，國民黨一向就很親美，高層都是留美的，一點都不反美，是在反萊豬時被民進黨大內宣成反美，但他主張在中美兩國之間還是要等距；至於兩岸開打我國可以撐多久，趙少康說，不知道，但我們有台灣海峽的天然屏障，老共有可能飛彈飛過來，但不可能佔領，要打台灣會付出非常重大的代價。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恢復徵兵制？邱國正：現行兵役制徵募併行、重點在戰力備戰
    2022/03/01 10:33

    恢復徵兵制？邱國正：現行兵役制徵募併行、重點在戰力備戰
    藍委再問改回徵兵制？蘇貞昌：目前沒有規劃 但隨時檢討
    2021/12/03 18:53

    藍委再問改回徵兵制？蘇貞昌：目前沒有規劃 但隨時檢討

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    侯友宜︰若恢復徵兵 需要我上戰場也不會有問題
    2020/10/20 13:18

    侯友宜︰若恢復徵兵 需要我上戰場也不會有問題
    「徵兵」熱議！ 吳怡農：保衛國家應成為全民共識
    2020/10/02 18:54

    「徵兵」熱議！ 吳怡農：保衛國家應成為全民共識
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播