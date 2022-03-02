批民進黨不敢改徵兵 趙少康：要年輕人選票又要國防有衝突

中廣董事長趙少康批評，民進黨不敢把募兵制改徵兵制，要年輕人選票又要國防，兩者是衝突的。（趙少康辦公室提供）

2022/03/02 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，外界關注兩岸一旦開戰美國是否派兵助台，行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示「從來沒有期待」，從沒說過打仗要靠別國。中廣董事長趙少康今受訪批評，蘇貞昌說靠自己是要靠什麼？不敢把募兵制改徵兵制，要年輕人選票又要國防，兩者是衝突的。

趙少康表示，蘇貞昌講這話很奇怪，台灣20年來都是軍事靠美國，所以買很多美國武器，這是既定事實，如果不是美國，台灣早就不見，靠自己也要有智慧，在中美兩大國之間獲得最好利益，這是領導人必須想的，所謂靠自己，我們的兵力、軍力夠嗎？

趙少康說，立法院法制局建議募兵制改徵兵制，民進黨敢嗎？又要年輕人選票、又要國防，這兩者是有衝突的，台灣面臨少子化，將來還要靠募兵，國防部長邱國正說募兵制訓練4年比較長，但兩種制度的素質不同，蘇貞昌說靠自己，到底要靠什麼？制度不敢變，什麼都政治考慮、選票考慮，真的不需要美國幫助嗎？

趙少康強調，國民黨一向就很親美，高層都是留美的，一點都不反美，是在反萊豬時被民進黨大內宣成反美，但他主張在中美兩國之間還是要等距；至於兩岸開打我國可以撐多久，趙少康說，不知道，但我們有台灣海峽的天然屏障，老共有可能飛彈飛過來，但不可能佔領，要打台灣會付出非常重大的代價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法