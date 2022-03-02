農委會出手祭3大措施 豬價回穩

農委會祭出3大措施，豬價已回穩。（資料照）

2022/03/02 11:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕毛豬交易價格於2月24日曾下跌到每公斤交易價僅66.64元，在飼料原物料大宗物資高漲的今時，豬農賣1頭、賠1頭，農委會啟動3大措施調控豬源上市秩序後，豬價已回到3月1日的每公斤交易價74.06元。

過完春節後，豬價一度下跌到每公斤平均交易價格僅66.64元，但受到飼料原物料較去年同期高漲3-4成影響，豬農血本無歸。

農委會畜牧處副處長江文全表示，春節後豬價明顯下跌是受到2月份上旬為農曆春節，以及批發市場休市的天公生、元宵節等影響，整體交易天數較少，很多豬農急著出豬，影響豬源上市秩序，例如2月21日屠宰頭數就高達2萬6694頭，2月22日到23日屠宰頭數也超過2萬5千頭，但經過調整的措施後，目前豬價已經逐漸回穩，3月1日屠宰頭數為2萬3394頭，每公斤平均交易價格為73.44元。

農委會祭出的3大措施包含，協調國內養豬最大戶台糖公司的豬隻先暫停上市；以及協調國內大型供應業者如大成、卜蜂等減少出豬到市場；跟產業團體與肉品市場協調後，決定豬農以現今85%的豬源方式調配出豬，並協調引導到屠宰場，降低豬隻進入市場的總量，讓出豬秩序穩定。

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