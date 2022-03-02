戴藍黃口罩、胸章挺烏克蘭 英系立委籲停止屠殺

民進黨英系立委共同於議場前舉行記者會，聲援烏克蘭、譴責俄羅斯。（記者謝君臨攝）

2022/03/02 11:26

〔記者謝君臨／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際撻伐，民進黨英系立委陳明文、羅致政等人今戴上烏克蘭國旗顏色口罩、胸章，於立法院議場前舉行記者會，除表達對於烏克蘭的支持，也譴責俄羅斯片面發動軍事侵略。陳明文說，世界一致譴責俄羅斯，台灣人也應該站出來，訴求希望能夠停止戰爭和屠殺。

「反侵略、要和平！」民進黨英系立委陳明文、羅致政、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人，今共同於議場前舉行記者會。

羅致政表示，今天站出來展現全台人民對烏克蘭的支持，這2天戰事讓很多民眾看了動容，全世界和烏克蘭在一起，給予最大的支持跟鼓勵。他說，今天所戴的口罩，是代表烏克蘭國旗的兩個顏色，藍跟黃，胸章裡面有各式各樣的文字，包括「跟烏克蘭站在一起」，「榮耀烏克蘭」等，也是用兩個顏色。

羅致政指出，今天也準備藍黃氣球，每個人右手都塗上藍黃蠟筆顏色，展現對烏克蘭的支持，這些動作就是希望台灣民眾能一起參與，無論在臉書上，彰顯這兩個顏色，在車上、窗戶掛布條或氣球，甚至在臉上塗藍黃色，都是表達對烏克蘭人民的支持，這個時刻是我們最微薄、最容易做到的努力。

羅致政也提及，波蘭是第一個提供援助的國家，打開國門接受所有難民，目前逃離烏克蘭的難民超過40萬人，過半都在波蘭，且波蘭也提供武器給烏克蘭，讓北約、歐盟國家透過他們送武器到烏克蘭，面臨很大的壓力，所以我們也跟波蘭駐台北辦事處聯絡，其官方網站也提供了波蘭NGO人道團體的捐款帳號，希望所有幫得上忙的朋友，可藉此直接照顧到在第一線流離失所的烏克蘭難民。

「世界一致譴責俄羅斯！」，陳明文說，大家都認為這種入侵手法不當，所以一致要制裁俄羅斯，台灣人也應站出來，訴求希望能夠停止戰爭、屠殺，讓世界和平，「希望烏克蘭能夠挺下去，全世界都會挺你」。

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