接見拜登特使團 總統︰台灣有堅定防衛決心 期待與美更緊密合作

美國總統拜登特使團今日上午先後晉見蔡英文總統與副總統賴清德，蔡總統說，烏克蘭經驗告訴我們民主國家相互合作與積極作為，是至為關鍵。在全球密切關注烏克蘭情勢此刻，拜登政府指派跨黨派資深訪團來台，說明對台美夥伴關係的重視，並凸顯台灣在區域與國際社會角色。（取自總統府直播畫面）

2022/03/02 11:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派訪問團昨抵台，特使團今日上午先後晉見蔡英文總統與副總統賴清德。面對烏克蘭情勢，蔡總統說，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多威脅。烏克蘭經驗告訴我們民主國家相互合作與積極作為，是至為關鍵。穆倫則表示，美國反對片面改變現狀行為，透過訪台向區域夥伴傳達美國堅定維持承諾。

這是拜登第二度派遣特使團訪台，去年4月拜登派好友前參議員陶德率團訪台。這次訪團由穆倫率領，成員有前國防部政策次長傅洛依、前白宮副國安顧問歐蘇莉文、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林及麥艾文。

蔡英文首先致詞表示，在全球密切關注烏克蘭情勢此刻，拜登政府指派跨黨派資深訪團來台，說明對台美夥伴關係的重視，並凸顯台灣在區域與國際社會角色，而國際民主社群必須更加團結。

她接著說，俄羅斯入侵烏克蘭嚴重破壞國際和平與秩序，對於侵略行為，台灣作為國際社會一員，除了嚴厲譴責，也參與制裁俄羅斯行動，對烏克蘭人道救援也已經啟動。這堅定表達台灣與烏克蘭站在一起，與自由民主站在一起，只要有助於國際社會和平安全與區域穩定繁榮，台灣願意善盡國際責任與所有國家一起投注努力。

蔡總統說，歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多威脅。這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能缺席。尤其烏克蘭人民捍衛自由民主信念與保護自己國家的決心，讓身處民主國家的台灣感同身受，當前中國對台海與區域軍事威脅持續升高，無論打壓台灣國際空間，進行認知作戰並操作錯假訊息分化台灣社會與侵蝕民主，這些動作沒有一天停止，而台灣人民沒有因此放棄堅持。我們願意投入更多努力讓台灣成為更具韌性的民主之島。

總統強調，我們要告訴全世界，台灣有堅定自我防衛決心，也會守護民主生活方式，而區域穩定安全從來不是單一國家課題，烏克蘭經驗告訴我們民主國家相互合作與積極作為，是至為關鍵。面對台海與區域安全威脅，除期待與美國與區域各方能有更多緊密合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全單邊行為，以維持區域和平穩定。也感謝拜登政府以實際行動依據台灣關係法以及六項保證履行對台灣安全承諾，而拜登政府公布印太戰略指台灣是重要夥伴，而台灣不只是重要夥伴，更是最值得信任的夥伴，擁有更多支持的台灣將會更具貢獻，她期待台美夥伴關係更加緊密，為印太區域與全世界和平穩定做出更多貢獻。

接著致詞的穆倫說，在蔡總統有力領導下，不僅在台灣，區域和平的重要性更勝以往。他率領代表團是表達對美台夥伴關係的支持，在此關鍵時刻訪台，如同拜登總統指民主面臨艱難挑戰，烏克蘭即是，此刻更需要捍衛民主。他並肯定能訪問世界上最具民主活力的地方之一，台灣無論對疫情與假訊息的挑戰，在因應之餘都能兼顧民主價值。

穆倫還說，這次訪團反映美國跨黨派對台的強健支持，這並符合美國與全球利益，也說明美國繼續反對片面改變現狀行為，並持續支持符合台灣人民意願與最佳方式和平解決兩岸議題，透過訪問也向區域夥伴傳達美國堅定維持承諾。他並提到4月是台灣關係法簽署43週年，拜登當年在議員任內投下贊成票，美台關係將比以往更能強健合作。

美國總統拜登特使團今日上午先後晉見蔡英文總統與副總統賴清德，蔡總統說，烏克蘭經驗告訴我們民主國家相互合作與積極作為，是至為關鍵。在全球密切關注烏克蘭情勢此刻，拜登政府指派跨黨派資深訪團來台，說明對台美夥伴關係的重視，並凸顯台灣在區域與國際社會角色。（取自總統府直播畫面）

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