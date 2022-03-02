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    首頁　>　臺北市

    北市公寓地下室清晨起火！住警器驚醒住戶逃命 3人送醫

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/02 10:52

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市大同區民生西路一處公寓地下室今天凌晨時刻傳出火警，現場濃煙不斷竄出，消防員先後救出9名住戶，其中3人呼吸不順被送醫救治。消防員撲滅火勢後發現現場有裝設住警器，住警器在火警時及時發揮功能，才得以讓民眾從熟睡中驚醒進而保住性命，可說是不幸中的大幸。

    台北市消防局今天清晨5時54分接獲報案，民眾聲稱位在台北市大同區民生西路一處公寓發生火警，消防局派出消防車26輛、救護車5輛、消防員94名前往救援。

    消防員抵達時，發現現場是4層樓建築物，起火點位在地下1樓，該處1樓是珠寶店面且1樓後側不斷有大量濃煙竄出，消防員佈水線搶救，在6時17分撲滅火勢。

    火警時，消防員同步疏散、救援附近住戶，其中住在起火點樓上的住戶，因為逃生不及，只能站在窗邊呼救。消防員最後共救出3男6女共9人，其中3人因為呼吸不順被送往醫院救治，但他們皆意識清楚、沒有大礙。

    消防員清理火場時初步勘查，發現起火的地下室平常被當作倉庫，該處有燒損的電器，燃燒面積約2平方公尺，初判起火原疑為電氣因素。

    消防員說，一般來說凌晨、清晨時刻民眾都在熟睡，這個時段的火災通常都會導致死傷慘重，但幸虧此次發生火警的公寓有裝設住警器，住戶才能及時保住性命，也再次驗證了住警器的重要性。

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

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