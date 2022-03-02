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    高鐵清明連假加開133班次 3/4開放訂票

    高鐵清明疏運加開133班次，6天總計開行逾千班次，3月4日開放旅客訂票。（資料照）

    高鐵清明疏運加開133班次，6天總計開行逾千班次，3月4日開放旅客訂票。（資料照）

    2022/03/02 10:12

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕再過1個月就是清明及連續假期，因應民眾返鄉掃墓及假期出遊需求，台灣高鐵公司表示，4月1日至4月6日清明假期疏運期間，規劃加開南下59班、北上74班列車，6天總計開行1001班次的旅運服務；各車次列車車票於3月4日凌晨0時起開放購票。

    高鐵公司表示，清明假期疏運期間維持「大學生優惠」、「早鳥優惠」，同時「標準車廂對號座卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案仍適用；但是「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢高鐵最新優惠內容。

    高鐵清明疏運期車票於3月4日開放訂票，旅客可利用「T Express行動購票」App、便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，進站即可前往搭車，節省排隊等候時間。

    台灣高鐵公司提醒旅客，依照政府最新防疫規定，3月1日起開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，但飲食完畢後，仍須佩戴口罩；另同步恢復列車上之推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂亦提供熱飲及點心服務。

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