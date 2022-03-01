我東歐外館動員撤僑同步助安置 非洲友邦留學生：謝謝台灣

駐匈牙利代表劉世忠在布達佩斯以台灣美食款待剛躲過劫難的史國學生們，學生們也熱情用中文說「謝謝台灣」。（取自駐匈牙利代表劉世忠臉書）

2022/03/01 22:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第6天，各國陸續撤僑。我國駐波蘭、匈牙利與斯洛伐克等國外館，除了協助有需國人離境，也協助友邦史瓦帝尼分頭安置約50名撤出烏克蘭的留學生。駐匈牙利代表劉世忠在布達佩斯以台灣美食款待剛躲過劫難的史瓦帝尼學生們，學生們也熱情用中文說：「謝謝台灣！」

俄烏戰局情勢緊張，即使困難重重，但包括台灣在內的多個國家都大規模撤僑。在各外館和貿協的通力合作下，到2月28日已有36名國人離開烏克蘭，另還有17人滯留在烏克蘭境內，除部分人士將續留當地，外館也正規劃第2梯次的撤僑專車，待確認路線安全無虞後離境。

除了我國國人，我國非洲友邦史瓦帝尼在歐洲僅於日內瓦設有外館，並未與烏克蘭接壤，但有約50名學生需要避難，透過我駐史瓦帝尼大使館傳達希望協助安置的請求；我駐波蘭、斯洛伐克與匈牙利代表處都與烏克蘭領土接壤，分別協助友邦留學生短暫安置，後再搭機返回史瓦帝尼。

我駐匈牙利代表劉世忠在臉書分享和史瓦帝尼留學生互動過程，他受訪表示，這是第一批史瓦帝尼學生共9人，接下來幾天預計還會有第二、第三批學生抵達匈牙利，駐館約將協助20位，所做就是到車站接人、協助尋找旅館住宿、以及返國機票等行政事項。

劉世忠說，歷經50多個小時舟車勞頓，他們累癱了，史瓦帝尼希望他們盡快返國，我們協助他們短暫休息後回國。劉世忠特別在代表處用刈包、炒飯、珍珠奶茶等台灣美食招待學生們，一群大學生躲過劫難後，看到台灣美食十分開懷，嘗試和筷子、讚嘆食物美味，還主動要求和他合影，更用中文說「謝謝台灣」。

劉世忠說，她們多數是到烏克蘭留學的醫學院學生，也有的唸經濟，其中一位住在烏克蘭第二大城，目睹俄軍砲彈在她學校附近落下。劉世忠也向她們介紹，牆上掛的照片是台灣第一位女性總統，她們俏皮地和小英總統打招呼，也高興地戴上印有台灣黑熊的口罩。

劉世忠表示，週末接獲台灣駐史瓦帝尼大使館的請求，希望協助安置這些年輕的史瓦帝尼朋友前來匈牙利，當友邦政府提出希望協助，台灣可以幫得上忙，外館人員使命必達。面對烏克蘭危機，台灣在波蘭、斯洛伐克、匈牙利的外館與駐俄羅斯代表處、外貿協會駐基輔台貿中心都動員支援，共同執行撤僑行動，「這是駐外人員責無旁貸的使命」。

劉世忠說，無論是旅外台灣同胞、我們的朋友、或是不認識的難民，此時此刻，只有展開雙臂，擁抱彼此，才能撫慰人心、追求和平。

駐匈牙利代表劉世忠在布達佩斯以台灣美食款待剛躲過劫難的史國學生們，學生們也熱情用中文說「謝謝台灣」。（取自駐匈牙利代表劉世忠臉書）

駐匈牙利代表劉世忠在布達佩斯以台灣美食款待剛躲過劫難的史國學生們，也贈送印有台灣黑熊的口罩。（取自駐匈牙利代表劉世忠臉書）

駐匈牙利代表劉世忠在布達佩斯以台灣美食款待剛躲過劫難的史國學生們，學生們也熱情用中文說「謝謝台灣」。（取自駐匈牙利代表劉世忠臉書）

駐匈牙利代表劉世忠在布達佩斯以台灣美食款待剛躲過劫難的史國學生們，學生們也熱情用中文說「謝謝台灣」。（取自駐匈牙利代表劉世忠臉書）

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