民眾黨放寬酒駕前科提名 謝立功：更生人概念

民眾黨放寬酒駕行為提名，秘書長謝立功（中）說，0容忍是態度，但也考慮到「更生人」概念。（記者陳昀攝）

2022/03/01 18:28

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨日前因議員參選人遭爆酒駕前科，預告修正年底選舉提名辦法「酒駕0容忍」，近期卻又放寬為「容許1次、須滿10年」，引發質疑。秘書長謝立功說，0容忍是態度，但也考慮到「更生人」概念，因此認為可以微調，現行標準還是滿嚴格的。

民眾黨今天開記者會發布新人事案，秘書長謝立功率領新任的文宣創意部主任許甫、立法院黨團副主任兼文創部副主任蔡峻維、國家治理學院副主任盧冠妃出面接受媒體訪問。

民眾黨中央委員會下午通過提名辦法，將酒駕行為不予提名原則增列未涉及刑責且僅犯1次、受行政裁罰滿10年列為但書，可例外接受民眾黨提名，遭外界質疑酒駕0容忍的決心。

謝立功回應說，零容忍是民眾黨的態度，當然黨不希望有酒駕行為，但也考慮到「更生人」概念，受到行政裁罰等於被處罰過，很多人有志於公共服務，如果太嚴格，超過中選會或其他政黨標準，應該也可以微調，也有很多黨代表跟各界反映，因此才會在選決會開會討論、在中央委員會通過版本。

謝立功強調，涉及刑責的酒駕行為者仍不開放提名，今天通過的辦法很簡單，就是初犯、10年以前而且沒有涉及刑責，沒有到達公共危險罪標準，其實滿嚴格的。

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