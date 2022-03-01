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    科技部將提本土化氣候報告 成第3期「國家氣候變遷計畫」基礎

    IPCC氣候報告指出，人類活動引起的氣候變遷現象，已在世界各地造成極大負面衝擊與不可逆的環境危機。（資料照）

    IPCC氣候報告指出，人類活動引起的氣候變遷現象，已在世界各地造成極大負面衝擊與不可逆的環境危機。（資料照）

    2022/03/01 18:19

    〔記者羅綺／台北報導〕正當全球關注俄羅斯與烏克蘭的戰事發展時，昨日聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）發布了最新氣候變遷第6次評估報告第2冊《衝擊、調適與脆弱度》，再次呼籲各界積極應對氣候變遷衝擊，並立即展開調適行動。環保署環管處長蔡玲儀表示，科技部將以IPCC資料為基礎，提出台灣本土科學報告，各部會也進而規劃第3期「國家氣候變遷調適行動計畫」，將於明年提出。

    該重量級報告指出，人類活動引起的氣候變遷現象，已在世界各地造成極大負面衝擊與不可逆的環境危機，危及大量的陸地與海洋物種生存，目前已有多達33至36億人口生存在易受氣候變遷衝擊的脆弱環境中，且氣候變遷影響不僅止於生態物種，更危及人類社會的糧食、水資源、都市及健康問題。

    台灣多位專家也隨之呼籲，許多過去未被注意到的風險，如心理健康、土木工程都可能遭受衝擊，台灣應重新盤點、反思各領域可能的衝擊與調適策略，以因應不斷變動的氣候變遷衝擊。

    蔡玲儀表示，今年正逢擬定第3期「國家氣候變遷調適行動計畫」，並將於明年提出，而台灣的氣候變遷調適仍有賴於國際分析作為基礎，因此IPCC的氣候報告相當重要。

    她說，台灣科學團隊包括科技部、氣象局等，會參考IPCC氣候報告結果，針對台灣的現況，提出台灣版、本土的科學報告。而環保署也邀集調適相關8領域部會及專家，如災害、土地利用、農業、水資源等，依照科技部本土版的資料進行討論與制定相關措施。

    蔡玲儀強調，由於下一期「國家氣候變遷調適行動計畫」將於明年展開，「大家動作要很快」，一旦科技部有初步資料，各部會就會開跑，不會等到完整資料出爐才開始動作。另外，由於IPCC預測到本世紀末，尺度相當大，因此若有新報告出現，我國的調適行動計畫也可配合滾動式檢討。

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