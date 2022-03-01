高鐵國旅聯票衝國旅券榜首 Klook：預訂車票享75折優惠
〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部觀光局配合振興五倍券推出加碼券「國旅券」，開放抵用已經4個月，但使用期限倒數2個月，使用率遲遲未過半。OTA（Online Travel Agent 線上旅行社）平台Klook觀察，國旅旺季本來就是5月才開始，加上近日天氣轉好、春暖花開，樂觀預期使用率可在最後2個月衝高，也因此，預計3月中推出更多國旅券促銷加碼活動，振興國旅。
交通部觀光局統計，截至今日，國旅券已領券約238萬5895份，已使用約103萬4631份，以全數241萬4992份計算，使用率約42.8%。
Klook統計平台國旅券結帳數據，最熱門單一商品以「高鐵國旅聯票」居冠，占比2成，Klook台灣資深市場行銷總監林耀民說，高鐵國旅聯票自去年3月上線以來獲旅客青睞，已經累積超過20萬人次搭乘，3個月內再回購率超過6成，一躍成為國旅券結帳最熱門的單一商品，觀察許多民眾是「即買即用」，週末才預定、立刻出發。
Klook表示，慶祝高鐵國旅聯票上線一週年，即日起推出周年慶優惠，即起至4月30日前預訂車票，可享高鐵75折起優惠，還能加購屏東海生館、小琉球浮潛與立槳SUP等體驗，也可選購鄒族文化之旅，到合歡山上看夜景等。
林耀民說，國旅券被譽為「神券」，觀察消費者使用數據，國旅券經濟效益可放大到3倍效益，每份面額1千元國旅券，消費者每單結帳金額為2930元，加上加碼旅遊金，結帳金額達4235元。
林耀民說，最熱銷單一商品是高鐵國旅聯票，而最熱門的類別是「旅遊活動類」商品，占比約5成；其中又以主題樂園包括九族文化村、遠雄海洋公園最為熱門；另有3成則是飯店住宿商品，以4500至5500元方案最多消費者預訂，包括煙波大飯店、台北老爺大酒店、台中大毅老爺行旅以及JR東日本大飯店等。