高鐵國旅聯票衝國旅券榜首 Klook：預訂車票享75折優惠

Klook台灣資深市場行銷總監林耀民今天於記者會分享去年回顧以及明年展望。（記者陳心瑜攝）

2022/03/01 17:58

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部觀光局配合振興五倍券推出加碼券「國旅券」，開放抵用已經4個月，但使用期限倒數2個月，使用率遲遲未過半。OTA（Online Travel Agent 線上旅行社）平台Klook觀察，國旅旺季本來就是5月才開始，加上近日天氣轉好、春暖花開，樂觀預期使用率可在最後2個月衝高，也因此，預計3月中推出更多國旅券促銷加碼活動，振興國旅。

交通部觀光局統計，截至今日，國旅券已領券約238萬5895份，已使用約103萬4631份，以全數241萬4992份計算，使用率約42.8%。

Klook統計平台國旅券結帳數據，最熱門單一商品以「高鐵國旅聯票」居冠，占比2成，Klook台灣資深市場行銷總監林耀民說，高鐵國旅聯票自去年3月上線以來獲旅客青睞，已經累積超過20萬人次搭乘，3個月內再回購率超過6成，一躍成為國旅券結帳最熱門的單一商品，觀察許多民眾是「即買即用」，週末才預定、立刻出發。

Klook表示，慶祝高鐵國旅聯票上線一週年，即日起推出周年慶優惠，即起至4月30日前預訂車票，可享高鐵75折起優惠，還能加購屏東海生館、小琉球浮潛與立槳SUP等體驗，也可選購鄒族文化之旅，到合歡山上看夜景等。

林耀民說，國旅券被譽為「神券」，觀察消費者使用數據，國旅券經濟效益可放大到3倍效益，每份面額1千元國旅券，消費者每單結帳金額為2930元，加上加碼旅遊金，結帳金額達4235元。

林耀民說，最熱銷單一商品是高鐵國旅聯票，而最熱門的類別是「旅遊活動類」商品，占比約5成；其中又以主題樂園包括九族文化村、遠雄海洋公園最為熱門；另有3成則是飯店住宿商品，以4500至5500元方案最多消費者預訂，包括煙波大飯店、台北老爺大酒店、台中大毅老爺行旅以及JR東日本大飯店等。

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