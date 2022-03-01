籲總統邀朱立倫會拜登特使團 趙少康：勿帶藍「媚中疑美」風向
2022/03/01 17:52
〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際局勢動盪，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，中廣董事長趙少康在臉書呼籲蔡總統展現高度，邀請國民黨主席朱立倫參與會晤美國訪團，不要為了選舉利益把國民黨隔離在外，又帶國民黨媚中疑美的風向。
趙少康說，美國選在此時遣派非官方代表團訪台，我們當然非常歡迎，畢竟各主要國家對台灣越支持，中共動武的顧慮就越多，在以反中、反共為主流的國際社會中，競相支持台灣成為反中最好的表達方式，這也是前國務卿龐皮歐宣布來台、拜登特使團訪台的根本原因。
不過，趙少康認為，承平時期特使團來口頭安撫，不代表開戰後美軍會派兵援台，所以希望美方能藉由這次來訪，帶給台灣堅定的實質承諾，而非口惠而實不至，畢竟我們對美軍購金額5年高達約5000億台幣，希望有更多「售後服務」，沒什麼不對。
趙少康指出，大家都希望台灣永遠不要成為戰地，所以綠營也不必刻意用「疑美論」、「舔中賣台」抹紅國民黨，國民黨已組織團隊希望和美國訪團會晤，蔡英文應展現總統高度協助促成，不能又把國民黨隔離在外，又帶國民黨媚中疑美的風向，只為了選舉利益考量。
趙少康說，台灣必須靠自己，自己的國家自己救，因爲美國始終信奉「美國優先」原則，而不是我們主張的「台灣優先」，為了保護家人、孩子的安全，他主張的原則是避免刺激大國，能避戰則避戰，如果最終沒有辦法避免，也必須做好萬全準備，如果要打，就是要贏。