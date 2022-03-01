籲總統邀朱立倫會拜登特使團 趙少康：勿帶藍「媚中疑美」風向

中廣董事長趙少康呼籲蔡總統邀請國民黨主席朱立倫參與會晤美國訪團，不要把國民黨隔離在外，又帶國民黨媚中疑美的風向。（資料照）

2022/03/01 17:52

〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際局勢動盪，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，中廣董事長趙少康在臉書呼籲蔡總統展現高度，邀請國民黨主席朱立倫參與會晤美國訪團，不要為了選舉利益把國民黨隔離在外，又帶國民黨媚中疑美的風向。

趙少康說，美國選在此時遣派非官方代表團訪台，我們當然非常歡迎，畢竟各主要國家對台灣越支持，中共動武的顧慮就越多，在以反中、反共為主流的國際社會中，競相支持台灣成為反中最好的表達方式，這也是前國務卿龐皮歐宣布來台、拜登特使團訪台的根本原因。

不過，趙少康認為，承平時期特使團來口頭安撫，不代表開戰後美軍會派兵援台，所以希望美方能藉由這次來訪，帶給台灣堅定的實質承諾，而非口惠而實不至，畢竟我們對美軍購金額5年高達約5000億台幣，希望有更多「售後服務」，沒什麼不對。

趙少康指出，大家都希望台灣永遠不要成為戰地，所以綠營也不必刻意用「疑美論」、「舔中賣台」抹紅國民黨，國民黨已組織團隊希望和美國訪團會晤，蔡英文應展現總統高度協助促成，不能又把國民黨隔離在外，又帶國民黨媚中疑美的風向，只為了選舉利益考量。

趙少康說，台灣必須靠自己，自己的國家自己救，因爲美國始終信奉「美國優先」原則，而不是我們主張的「台灣優先」，為了保護家人、孩子的安全，他主張的原則是避免刺激大國，能避戰則避戰，如果最終沒有辦法避免，也必須做好萬全準備，如果要打，就是要贏。

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