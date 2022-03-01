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    全球暖化熱帶海洋生物現身小琉球 學者︰應建立生態系服務監測

    大西洋海神海蛞蝓。（王添正攝，羅柳墀提供）

    大西洋海神海蛞蝓。（王添正攝，羅柳墀提供）

    2022/03/01 17:47

    〔記者羅綺／台北報導〕聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）昨晚公布最新氣候報告，強調人類活動引起的氣候變遷現象，已在全世界造成不可逆的環境危機，危及陸地與海洋物種生存。我國學者指出，曾多次在小琉球潮間帶發現赤道熱帶海域的物種，顯示全球暖化已讓亞熱帶海水溫度上升。另有專家建議，台灣應建立生態系服務監測和報告體系，以國家尺度應對氣候變遷。

    國立高雄師範大學地理系教授羅柳墀表示，氣候變遷影響物種遷移，過去他曾多次發現生存在赤道熱帶地區的海洋生物出現在小琉球，例如大西洋海神海蛞蝓（Glaucus atlanticus）、幼形隱板石鱉（Cryptoplax larvaeformis）及數種熱帶螃蟹。

    羅柳墀說，小琉球位於南中國海進入台灣海峽的門戶，是海洋生物族群往北遷移的重要前哨站。「如果水溫不夠高，熱帶的海洋生物不會跑到亞熱帶來」，族群向北方擴散，顯示全球海水溫度上升，生態環境發生變化。

    羅柳墀也提醒，溫度變化除了海洋生物受到影響，也可能會導致疾病的傳播，例如病媒蚊向北方、高海拔地區移動，民眾及相關單位應注意。

    中央研究院環境變遷研究中心助研究員袁美華指出，氣候變遷改變了生態系統功能，也影響生態系服務的提供及人類的福祉。此刻，生態系統正在變化，以應對氣候變遷及其他全球變化的驅動因素。

    袁美華認為，「現在是台灣建立生態系服務監測和報告體系的時候了」，對自然資本的動態統計及估算，有望成為國家尺度應對氣候變遷的理想框架。

    袁美華指出，包括瞭解生態系統對氣候變遷的反應，以促進基於生態系統的適應和緩解；確定生態系服務間協同及權衡效應，以最大化治理措施的有效性及擴展性；瞭解治理措施的成本和效益以設計管理解決方案；瞭解涉及的權力關係以促進利益相關者合作；實施和維持長期監測等，以協助及管理生態系服務以增強生態系統應對氣候變遷的韌性。

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