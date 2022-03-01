藍委評拜登特使團是來救選情 吳釗燮：「貴黨」高層也爭取見面

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，針對日本福島及周邊食品輸入管制措施、我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2022/03/01 17:42

〔記者吳書緯／台北報導〕美國總統拜登特使團今天下午抵台，進行訪問行程；國民黨立委賴士葆今指出，美國現在反中是王道，拜登民調糟，期中選舉恐怕只有1席，這次訪台「一石好幾鳥」鞏固基本盤、贏得期中選舉等；行政院長蘇貞昌表示，也可以解讀是美國民意堅定支持台灣；外交部長吳釗燮說，不管賴士葆如何解讀，「貴黨」高層也是極力爭取見面的機會。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，針對日本福島及周邊食品輸入管制措施、我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢；由於適逢美國總統拜登特使團今訪台，而前美國國務卿龐皮歐也將在明日訪台，因此台美關係也成為關注焦點。

賴士葆質詢時詢問，外交部何時得知拜登特使團訪台的訊息？吳釗燮指出，美國這個決定，是在沒有多久之前通知我政府，是在烏克蘭跟俄羅斯發生戰爭之後，「一兩天就連絡我們」，賴士葆指出，但龐皮歐很久以前就規畫要訪台，因此這兩件事就很值得深思。

之後於質詢後半段，賴士葆再「點評」此次拜登特使團、龐皮歐訪台性質；賴士葆說，政府很早就邀請龐皮歐訪台，他可能選2024年美國總統，美國反中是王道，「大家飆車啊」，而前美國總統川普是反中急先鋒，結果現在年底美國期中選舉，民主黨參議院只有1席，民調這麼糟，這次訪台等於「一石好幾鳥、一箭好幾鵰」，鞏固基本盤、贏得期中選舉，並詢問吳釗燮看法。

蘇貞昌搶先回答，應該也可以做另外一個結論，可見台灣的重要，另外可見美國的民意堅定支持台灣，也可以做這樣的結論。賴士葆回，「那是你說的」；蘇揆說，你先說的，我講給你參考。

吳釗燮說，美國不管哪一個黨執政，政府都是美國兩黨平行交往，所以有前高層來台，不管先前如何，只要支持台灣，我們都表達高度歡迎之意，至於現在特使團要來台灣，不管賴士葆怎麼說，「貴黨」高層也是極力爭取見面的機會。

賴士葆不滿反駁，「不要反質詢喔，不要反質詢好不好，不要反質詢，不要扯到貴黨好不好」。賴士葆說，任何國際上幫助台灣的舉動，我們都歡迎，並再指出龐皮歐來台，總統蔡英文沒有請吃飯，但是蔡總統有請拜登特使團吃飯，是不是有大小眼之分？

吳釗燮說，客人要來台灣，希望安排什麼議程，尊重客人的安排；蔡總統也會授勳給龐皮歐，表彰其對台灣的貢獻。

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