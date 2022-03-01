藍委稱台獨挑釁恐變烏克蘭 蘇揆：台灣是主權獨立國家不是挑釁

行政院長蘇貞昌說，台灣是主權獨立國家，不是挑釁，窮兵黷武的國家將為世界所唾棄，從這次就可看出。。 （記者朱沛雄攝）

2022/03/01 17:24

〔記者謝君臨／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，戰火持續。國民黨立委李貴敏今天質詢說，「今日烏克蘭，明日台灣」訊息來自美國前總統川普，擔心台灣持續以台獨挑釁行為，造成不必要的誤會，遭受烏克蘭的情境。行政院長蘇貞昌表示，台灣是主權獨立國家，不是挑釁，窮兵黷武的國家將為世界所唾棄，從這次就可看出。

立法院今天邀請蘇貞昌專案報告「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」，並備質詢。蘇貞昌強調，捍衛自己國家是我們自己的責任，台灣人要為守護自己的土地努力，唯有自立自強，自助而後才能有人助。

李貴敏質詢提及俄烏戰事對於台灣的影響，民間有疑慮，「今日烏克蘭，明日台灣」，這是民眾的聲音，卻看到行政團隊說這是認知作戰，實在不應該，沒人希望台灣變成烏克蘭，我們都愛這片土地，愛這個國家；這個訊息源自川普，我們擔心台灣持續以台獨挑釁行為，造成不必要的誤會，遭受烏克蘭的情境。

蘇貞昌強調，台灣是主權獨立國家，這不是挑釁，窮兵黷武、侵略他國的國家，為世界所唾棄，從這次俄羅斯入侵烏克蘭的事件可看出。

李貴敏追問，我們可否全民皆兵，戰到一兵一卒？蘇貞昌回應，我們保護國家主權、保國衛民，絕對舉全國之力，這次烏克蘭之所以令人感動，就是這樣。

李貴敏則說，烏克蘭原本可及早準備，卻依賴友邦，造成最後結果全民承受，烏克蘭權貴有錢有勢的人都跑了，剩下一般老百姓負責。她說，在譴責侵入者的同時，不應當做大國挑釁的旗子，碰到俄烏戰爭，全民擔心，當作借鏡，看到阿富汗撤軍，看到友邦可能不會出手，詢問兩岸若戰爭，美國會派兵的機率有多高？

蘇貞昌再強調，所以譴責發動戰爭的人、窮兵黷武的國家。阿富汗總統先跑了，舉國沒有團結抵抗外侮，烏克蘭民心有回來，球星也回來，選美皇后都脫下比基尼，穿起軍隊戎裝。我們從沒期待美國派兵，也從未做這樣的宣傳。

李貴敏續問，真的發生戰爭可以撐多久？國防部長邱國正強調：「打多久我奉陪多久，我不是一個人，這也不是喊口號」，全民防衛動員，基本上改變作法就是好的規劃，要求每週地面部隊出來，不亂跑，在責任區，一但作戰，它就在這，「處處皆戰場，時時做訓練」。

李貴敏則酸說，「口號可以打仗，佩服」。邱國正強調，這不是口號，是實際作為，「委員妳刻意誤解，我不知怎麼辦，我沒指望美軍協防，自己國家自己防衛，這是我一直的想法」。

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