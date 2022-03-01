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    首頁　>　臺北市

    物價飆漲+缺蛋…校園團膳業者吃不消 柯文哲：採緊急事件處理

    台北市長柯文哲視察學校營養午餐團膳工廠有機蔬菜及有機米等各項食材供應狀況。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲視察學校營養午餐團膳工廠有機蔬菜及有機米等各項食材供應狀況。（台北市政府提供）

    2022/03/01 16:56

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國際原物料價格上揚，國內也面臨物價飆漲、雞蛋缺貨等問題，台北市長柯文哲今天視察學校營養午餐團膳工廠有機蔬菜及有機米等食材供應狀況，指示市府團隊以「緊急事件處理」，嚴格監控蛋類等食材上漲衝擊，避免聯合哄抬情事，視情形錄案研議、必要時提供協助。

    柯文哲今天視察台北市學校午餐團膳工廠，業者反映，各項食材近半年漲幅幾乎是過去4年來總和，尤其蛋價仍十分昂貴，新鮮蛋液有時有錢也買不到，壓力沉重，目前已由營養師調整菜單，輔以豆腐等食材，讓孩子能攝取到高品質蛋白質。

    近來通膨導致物價浮動、蛋價上漲，柯文哲指示市府團隊以「緊急事件處理」，嚴格監控各項食材價格上漲對業者的衝擊，避免聯合哄抬情事，視情況錄案研議，必要時提供協助，他說，無論物價環境如何變化，都應持續提供優質、營養且無毒的午餐食材。

    台北市政府說，教育局一年投入約1.8億元，今年2月14日起校園營養午餐每週加碼一次有機蔬菜，16萬名學生們每週可享用三次有機蔬菜及一次有機米，均透過「有機食材供應平台」冷鏈方式運送，維持品質，輔以質譜化學快速檢驗，提供最多品項、最新鮮的有機蔬菜。

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