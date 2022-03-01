美代表團訪台 民進黨：感謝對台堅定支持
〔記者楊淳卉／台北報導〕關於美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，民主進步黨發言人謝佩芬表示誠摯歡迎，並感謝美國政府對台灣的堅定支持。值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對台海和平與安全的堅定支持，別具意義。
謝佩芬說，此訪團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團，成員有前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），成員涵蓋小布希及歐巴馬執政時期之共和、民主兩黨的國防及國安高層官員，其中，傅洛依、葛林及麥艾文皆多次訪台，對台灣了解甚深，可見美國拜登政府對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。
謝佩芬強調，去年4月，拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台，如今再次派遣資深訪團訪台，可見兩國存在緊密夥伴關係，共同面對國際變局。
謝佩芬補充，在現今烏克蘭情勢嚴峻之際，卻有部分人士與來自境外的勢力互相唱和，刻意在國內製造恐慌，將台灣與烏克蘭情況做錯誤類比，甚至協助散播各種錯假訊息，貶低台灣在國際的民主盟友。
謝佩芬強調，此次美國跨黨派訪團的來訪，就是以具體行動展現對台灣的堅定友情與支持，民進黨深表感謝，也會與美國持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定。