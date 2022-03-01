美代表團訪台 民進黨：感謝對台堅定支持

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團搭乘行政專機（前）今天下午4時13分飛抵松山機場，以具體行動為台美關係掛保證。（記者廖振輝攝）

2022/03/01 16:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕關於美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，民主進步黨發言人謝佩芬表示誠摯歡迎，並感謝美國政府對台灣的堅定支持。值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對台海和平與安全的堅定支持，別具意義。

謝佩芬說，此訪團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團，成員有前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），成員涵蓋小布希及歐巴馬執政時期之共和、民主兩黨的國防及國安高層官員，其中，傅洛依、葛林及麥艾文皆多次訪台，對台灣了解甚深，可見美國拜登政府對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。

謝佩芬強調，去年4月，拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台，如今再次派遣資深訪團訪台，可見兩國存在緊密夥伴關係，共同面對國際變局。

謝佩芬補充，在現今烏克蘭情勢嚴峻之際，卻有部分人士與來自境外的勢力互相唱和，刻意在國內製造恐慌，將台灣與烏克蘭情況做錯誤類比，甚至協助散播各種錯假訊息，貶低台灣在國際的民主盟友。

謝佩芬強調，此次美國跨黨派訪團的來訪，就是以具體行動展現對台灣的堅定友情與支持，民進黨深表感謝，也會與美國持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定。

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