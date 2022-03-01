二審檢察官今年缺額史上最多 考驗經驗傳承

法務部研擬第二次上二審的補實方案。（記者吳政峰攝）

2022/03/01 17:04

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官一、二審輪調制度今年實施第4年，預計將有約20名二審檢察官回到一審辦案，再加上二審退休人數約10人，今年二審將預計開出約30位名額，為史上最多，一下湧入這麼多新血也考驗著經驗傳承，法務部已研擬補實方案。

一、二審輪調制度共有兩種系統，第一種是在前法務部長邱太三任內設計，一審上二審歷練，職期3年，俗稱「三專生」；第二種是現任法務部長蔡清祥制定，一審調二審辦事，職期2年，俗稱「二專生」。今年是第二屆三專生與二專生要一起回任的年度，約有20人。

而二審的實任檢察官今年也有多人屆齡即將退休，如：朱兆民、沈明倫等人，再加上未屆齡申退的越方如，高本檢跟高分檢加起來共約10名檢察官退休。

加總之後，今年二審將開出約30個名額，供一審檢察官參加遴選，惟二審總人力約100多人，一次湧進大量新血，考驗著經驗的傳承與動能，故法務部已開始研擬第二次上二審就可補實的方案，以穩固辦案品質與維護當事人權益。

一名檢察官分析，二審業務跟一審性質差異頗大，除了再議案件以外，還有蒞庭、研究法律上訴與行政業務，非常繁雜，若每位檢察官幹了2、3年後就回去一審，較具經驗的資深實任二審檢察官每年又因屆齡而一個個退休，恐不利辦案經驗的累積。

他表示，二審的業務通常要到4、5年才能得心應手，若一直有新人上來，舊人卻不斷流失，整個二審年輕化，老鳥越來越少，對民眾與國家來說，是福還是禍，不得而知。

尤其未來擬把國安案件交由二審偵辦，再加上目前二審的毒品、重大金融案件等庭均為輪調缺，案件可能才剛上手就要回一審，沒有充分的時間養成專業人才，也是值得省思的部分。

他認為，法務部朝著第二次上二審就補實的方向設計，是正確的選擇，若能盡速落實，可望讓整個體制較為堅固。

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