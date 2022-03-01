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    首頁　>　臺北市

    「怕被肉搜」學生提案制服不要繡姓名 北市成功高中否決

    台北市成功高中學生提出刪除「左側口袋縫繡姓名」提案，送校務會議表決，因部分老師認為難以辨識，最後反對票較多該案被否決。（記者蔡亞樺攝）

    台北市成功高中學生提出刪除「左側口袋縫繡姓名」提案，送校務會議表決，因部分老師認為難以辨識，最後反對票較多該案被否決。（記者蔡亞樺攝）

    2022/03/01 17:21

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕各校制服繡學號、姓名做法不一，台北市成功高中學生自治組織代聯會日前提案刪除「左側口袋縫繡姓名」送校務會議表決，最後反對票較多遭到否決，成功高中表示，未來學生有意見能繼續提出爭取，正如取消早自習也不是一次就通過。

    2016年教育部宣布高中服裝儀容解禁，且校服、繡學號等服裝儀容規定都可經由師生協調改變。成功高中學生在上學期的服儀委員會提案，刪除服儀規定中「於左側口袋上方縫繡姓名」的規範，順利通過服儀委員會，送校務會議表決，以29票贊成、71票反對，提案遭到否決。

    青年民主協會指出，成功高中許多同學認為，制服繡姓名容易遇騷擾或被肉搜，一名二年級的同學分享，他本來只是在搭捷運，沒想到一個陌生人透過制服繡的姓名找到他社群帳號，還說想要認識他，發現其他朋友也遇到類似的事情，覺得連搭公車、捷運，路人都可以知道自己的姓名，沒有隱私可言。

    成功高中校長孫明峯表示，部分老師還是覺得應該要繡名字，比較容易辨識身分，這次的決議是師生間溝通的對話，未來學生如有意見也能繼續提出爭取，正如取消早自習也非一次通過。

    目前校服未繡姓名的景美女中校長黃贇瑾表示，因安全疑慮，景美女中長年都只繡學號，老師辨識學生上也不會有問題，無論是男女學校，歹徒都可能透過名字來犯案。

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