北市本土+1 衛生局：尚無社區傳播風險

台北市今天新增1例本土個案（案20657），個案是與北市宗教團體群聚有關，是2月底公布確診的「案19991」職場同事。圖為北市衛生局專委歐佳齡。（資料照，北市衛生局提供）

2022/03/01 15:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市今天新增1例本土個案（案20657），個案是與北市宗教團體群聚有關，是2月底公布確診的「案19991」職場同事。不過台北市衛生局表示，個案確診前就被匡列居家隔離，評估尚無社區傳播風險。

「案20657」是40多歲女性，居住於台北市內湖區，與北市宗教團體群聚有關，為案19991之職場同事，與案19991最後接觸是在2月14日，沒有聚餐、到KTV，當時就被匡列居家隔離，個案病發日是在2月18日，有喉嚨痛症狀，個案在2月28日解隔前採檢PCR陽性確診，CT值29，衛生局評估尚無社區傳播風險，無額外接觸者匡列。

衛生局專委歐佳齡呼籲民眾加強自我健康監測，若有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，要儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家醫院採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具。

台北市今天另新增12例境外移入，年齡介於20多歲至50多歲間，11名男性、2名女性，境外移入分別來自菲律賓、香港、美國、印尼、比利時、日本及阿拉伯聯合大公國等地，都是在入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診。

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