為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    科技部研究：暖化使台灣海平面上升0.5公尺 恐致天災及疫病等問題

    聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」。（美聯社）

    聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」。（美聯社）

    2022/03/01 16:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕聯合國近日發布氣候變遷工作小組報告，我科技部也據此發布台灣氣候變遷衝擊評析更新報告，內容顯示，在升溫2℃與4℃情境下，台灣周邊海域海平面分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區的溢淹。更可能對糧食生產、疫病風險、空品等面向產生影響，應妥善因應。

    聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）繼去年8月9日所公布氣候變遷第六次評估報告（IPCC AR6）第一工作小組（WGI）報告後，昨天再公開第二工作小組「衝擊、調適與脆弱度」報告（AR6 WGII）。科技部彙整國內外科研資訊並發布「IPCC氣候變遷第六次評估報告-衝擊、調適與脆弱度之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告」以為因應。

    科技部指出，根據研究，暖化下的升溫將衝擊台灣農林漁業，升溫2℃情境下，水稻將出現明顯減產情形；對高溫敏感的漁產養殖亦會受暖化之影響；對於夏季升溫敏感的高山森林植群，以高山灌叢與鐵冷杉森林為例，預測適合生存的面積將於世紀末減少一半。

    而在公衛與健康方面，科技部提到，埃及斑蚊分布將因暖化向北部延伸，分布範圍也擴增，導致登革熱發生風險增加；冬季空氣品質不良日數亦將因暖化而增加。

    科技部說，暖化將造成台灣極端降雨強度增加、侵台颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。以淹水為例，初步評估世紀中及世紀末淹水機率皆呈現持平或增加趨勢；而北部與南部特定集水區為例，坡地於世紀中崩塌率呈現持平或略為增加；集水區的河川流量豐枯差異變大，在春季（2至4月）大致呈現減少趨勢，可能增加枯旱風險。

    科技部表示，暖化後颱風強度增加，將增加沿岸風浪及暴潮衝擊。同時，在升溫2℃與4℃情境下，台灣周邊海域海平面分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區的溢淹；不過，以大台北地區的模擬結果為例，都會地區因有堤防保護，影響相對較小。

    科技部強調，IPCC報告認為全球需要在符合永續發展目標和巴黎協定的規範下，連結減緩和調適措施以實現「氣候韌性發展」，加強氣候治理與社會發展轉型。而台灣應持續與國際趨勢同步，一方面朝向淨零目標邁進，並同時強化可保障國土安全與社會發展的調適作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    點破解放軍戰略大問題 專家：南海軍事設施未來恐被淹沒
    2022/01/21 16:34

    點破解放軍戰略大問題 專家：南海軍事設施未來恐被淹沒
    地球「發燒」持續惡化 2017恐成史上最熱前3名
    2017/11/17 23:16

    地球「發燒」持續惡化 2017恐成史上最熱前3名

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    暖化影響多大？ 哈佛科學家：地球自轉變慢
    2015/12/13 20:39

    暖化影響多大？ 哈佛科學家：地球自轉變慢
    暖化模擬地圖來了！快找找你家在哪
    2015/11/10 16:34

    暖化模擬地圖來了！快找找你家在哪

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播