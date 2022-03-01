科技部研究：暖化使台灣海平面上升0.5公尺 恐致天災及疫病等問題

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」。（美聯社）

2022/03/01 16:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕聯合國近日發布氣候變遷工作小組報告，我科技部也據此發布台灣氣候變遷衝擊評析更新報告，內容顯示，在升溫2℃與4℃情境下，台灣周邊海域海平面分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區的溢淹。更可能對糧食生產、疫病風險、空品等面向產生影響，應妥善因應。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）繼去年8月9日所公布氣候變遷第六次評估報告（IPCC AR6）第一工作小組（WGI）報告後，昨天再公開第二工作小組「衝擊、調適與脆弱度」報告（AR6 WGII）。科技部彙整國內外科研資訊並發布「IPCC氣候變遷第六次評估報告-衝擊、調適與脆弱度之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告」以為因應。

科技部指出，根據研究，暖化下的升溫將衝擊台灣農林漁業，升溫2℃情境下，水稻將出現明顯減產情形；對高溫敏感的漁產養殖亦會受暖化之影響；對於夏季升溫敏感的高山森林植群，以高山灌叢與鐵冷杉森林為例，預測適合生存的面積將於世紀末減少一半。

而在公衛與健康方面，科技部提到，埃及斑蚊分布將因暖化向北部延伸，分布範圍也擴增，導致登革熱發生風險增加；冬季空氣品質不良日數亦將因暖化而增加。

科技部說，暖化將造成台灣極端降雨強度增加、侵台颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。以淹水為例，初步評估世紀中及世紀末淹水機率皆呈現持平或增加趨勢；而北部與南部特定集水區為例，坡地於世紀中崩塌率呈現持平或略為增加；集水區的河川流量豐枯差異變大，在春季（2至4月）大致呈現減少趨勢，可能增加枯旱風險。

科技部表示，暖化後颱風強度增加，將增加沿岸風浪及暴潮衝擊。同時，在升溫2℃與4℃情境下，台灣周邊海域海平面分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區的溢淹；不過，以大台北地區的模擬結果為例，都會地區因有堤防保護，影響相對較小。

科技部強調，IPCC報告認為全球需要在符合永續發展目標和巴黎協定的規範下，連結減緩和調適措施以實現「氣候韌性發展」，加強氣候治理與社會發展轉型。而台灣應持續與國際趨勢同步，一方面朝向淨零目標邁進，並同時強化可保障國土安全與社會發展的調適作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法