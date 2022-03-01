虐殺錢莊老闆並焚屍遭判無期 高院裁定2男續押

男子唐世豪（右）、陳天賜（左）涉殺害錢莊老闆並焚屍。（資料照）

2022/03/01 15:59

〔記者楊國文／台北報導〕男子唐世豪、陳天賜、江昶濬因與經營地下錢莊的老闆施政雄有財務糾紛，唐提議殺害施，3人殺害施後再予焚屍滅跡，一、二審均依殺人罪，判決唐、陳均無期徒刑，江昶濬18年徒刑，江未上訴而定讞，已入獄，高等法院更一審日前仍各判唐、陳無期徒刑，高院評議認定唐、陳均有高度逃亡可能，裁定都延長羈押2月。

高院裁定書指出，唐世豪、陳天賜共同涉犯殺人罪、損壞屍體罪，更一審均被判無期徒刑，足認其犯罪嫌疑重大，且殺人罪是最輕本刑10年以上的重罪，司法實務上，觸犯殺人等重罪者時常伴隨高度逃亡可能，因此唐、陳2人仍有羈押原因。

高院認為，為確保審判的順利進行，及日後判決定讞後的執行等公益原因，唐、陳2人有繼續羈押的必要性，因此裁定2人自2月27日起，均延長羈押2月。

判決指出，施政雄曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者，後來轉而開設地下錢莊。檢警調查，唐男3人在施男公司上班，唐男因放款、對帳業務與施男常有口角爭執，聽聞施對外放話要處理他，萌生殺意；陳也因工作效率不佳，屢遭施責備，亦對施男心生不滿。

2018年5月，唐男等3人在熱炒店聚餐，唐、陳2人各自抱怨與施男不愉快糾紛，唐世豪遂提議殺害施男，並取得陳男認同，隨後又向江承諾，以後公司換他當老闆，江可自放款收回款項抽佣2成當獎金。

同年6月16日下午3時，唐男以欲繳回120萬元放款現金為由，前往錢莊，在與施男發生口角後，隨即掏出預藏水果刀刺向施男。陳男亦持開山刀朝施後頸部、腹部砍殺，被害人倒地當場死亡。

唐男等3人犯案後，把屍體裝入行李箱，載往江男的宜蘭壯圍老家，並焚屍滅跡，施男母親發現兒子失蹤後報警處理，警方循線逮捕唐男3人，新北地院依殺人等罪，判處唐男、陳男均無期徒刑、江男18年徒刑。上訴後，高等法院維持一審判決，判決上訴駁回，江因未上訴而定讞，須入獄，唐、陳均上訴，最高法院將全案撤銷發回更審。

唐、陳坦承殺人等犯行，並當庭向被害家屬道歉，請求法院啟動修復式司法，其中，唐除向台北地院提存150萬元以賠償被害家屬外，並表示願再賠償100萬元，但被害家屬均拒絕和解，更一審維持原判，仍各判唐、陳無期徒刑，唐、陳還押時均不願對判決表示意見。

民事部份，新北地院民事庭判決唐等3人應賠償家屬殯葬費及精神慰撫金合計360萬元。

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