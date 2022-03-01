蚊子博士連日清告別式 蔡英文、賴清德親自出席頒褒揚令

總統蔡英文親自頒發褒揚令予連日清家屬。（記者楊媛婷攝）

2022/03/01 15:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕讓台灣成為世衛組織認證第1個根除瘧疾地區、有「蚊子博士」美譽的連日清2月16日過世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、農委會主委陳吉仲等都親自出席，蔡英文更親頒褒揚令予家屬。

曾表示要活到120歲的連日清，在台灣過去飽受瘧疾之苦時，用他的專業帶領團隊，根除曾奪走無數人生命的瘧疾，並且他也曾說，只要國家需要他，隨時都可以協助防疫工作，因此即使80歲高齡，仍然前往當時仍為我國邦交國的非洲聖多美，在連日清的努力下，也讓該國擺脫瘧疾之苦。

連日清2月16日過世，享耆壽96歲，今家屬於台北第一殯儀館舉行告別式，在美國外交使團將拜訪我國之際，蔡總統、賴副總統兩人都親自出席，蔡並親手頒發褒揚令，褒揚令細數連日清對我國、對世界的貢獻。

連日清的學生、考試委員陳錦生現場回憶恩師，他說恩師是一個身體力行的人，一生的專業是蚊子，業餘專業是蚊子，嗜好還是蚊子，也說恩師向來愛物惜物，並說飯菜都是農夫辛苦耕耘的結晶，一絲一毫都不能浪費，他也回憶，恩師前往玻利維亞協助該國防治昆蟲疫病前，1句西班牙語都不會說，但在前往該國後，下苦心學習當地人母語，很快就能和當地居民用西班牙語溝通無礙。

副總統賴清德出席連日清告別式。（記者楊媛婷攝）

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