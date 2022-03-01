邱國正：全民國防手冊3/1已頒發 軍事訓練不是玩BB彈

國防部長邱國正1日於立法院受訪。（記者塗建榮攝）

2022/03/01 15:32

〔記者林良昇／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，國人也關注台灣防衛問題，國防部長邱國正今在立法院答詢表示，全民國防手冊在3月1日已頒發，民眾黨立委蔡壁如則認為，14天教召的步槍兵訓練太少，是否開放給更多民眾練習？邱答詢說，軍事訓練不是玩BB彈，若有需要可安排觀摩。

蔡壁如今在立法院質詢時關心全民防衛問題，邱國正表示，全民防衛動員署的成立用意就跟各部會、地方政府取得協調；而所謂戰備規定，國軍分成經常戰略時期，在一旦發生狀況後，還沒動員之前做應急作戰，再來就是動員後，就全面作戰，不要動不動就對外公布。

邱國正強調，現在國軍是保持正常運作，但有強化作為，已經公布了，如正副主官不得同時離營等，能應對突發狀況，強化自己的警覺性。

針對全民國防手冊，邱國正指出，3月1日已經頒發，相關內容立委可能還沒拿到，但給各部會、地方政府的全民國防手冊是範本，因各地不同要填註資料，有持續在做，這是具體表現，去年立委就有要求，已經如期送出去了。

蔡壁如也提到，目前的14天教召內容，步槍兵射擊訓練恐怕太少，是否能開放給更多民眾練習？邱國正則說，軍事方面的訓練不是像民眾去玩BB彈，但若真有需要，可考量安排時間觀摩，但因為是軍事用途，能否排出時間還要了解。

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