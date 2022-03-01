北市推結婚可參加抽獎 議員：你會為了抽5萬元結婚？

北市民政局每月會抽出10個5萬元獎金、每季會抽5個10萬元，還會抽出10個年度加碼獎金20萬元。（記者蔡思培攝）

2022/03/01 15:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市人口持續下降，根據北市府統計，預計年中就會跌破250萬人，加上每年登記結婚人數也下降，台北市民政局推「千萬結婚獎金」政策，只要在台北市民今年在北市辦理結婚，每月、每季都可抽10萬至20萬元獎金，但台北市議員發現北市府動用俗稱救命錢的「第二預備金」1000萬元辦活動，也質疑用抽獎催婚根本是天方夜譚，最可能用到抽獎機會的，應是原本就要規劃結婚的人，根本達不到效果。

議員吳沛憶質疑，市府的期待是鼓勵有對象、意願的人辦理結婚登記，但就算兩個人感情都已經很穩定，會為此結婚嗎？婚姻是一輩子的事，牽涉到兩人的生涯規劃，更何況光是婚禮、婚紗、拍照、喜餅要花的錢，就遠遠超過5萬元，用5萬元抽獎催婚是天方夜譚。

吳沛憶調閱資料發現，市府規劃的目標值是2000對，但去年北市結婚對數有1萬1千人，把獎金發出去不難，但消化預算卻不見得有更多人結婚，最可能會用到這個抽獎機會的，應該是本來就規劃要結婚的人，若幸運中獎多個紅包不錯，但並非市府原本聲稱的政策目標。

吳沛憶表示，這項計畫對台北市的人口可能還是會有些幫助，據市府統計，去年有一半的新人其中一方戶籍不在台北市，抽獎可以鼓勵這些新人把戶籍遷入，幫北市跟其他縣市搶人。

吳沛憶認為，人口政策應該是長遠的規劃，市府應該更腳踏實地一步步地推動這些長期性的政策，像是落實家庭與職場性平、設計有效鼓勵男性育嬰留職停薪的機制、提高女性婚育意願等更長期性的規劃等，而非天真地用辦抽獎就想改變北市的人口趨勢。

許家蓓指出，民政局動支第二預備金1000萬元，去年先是提出結婚送家電的構想，後來又說要做台北市的交友APP，現在改動支二備金辦抽獎金活動，她肯定民政局想提升結婚率的美意及決心，但也會讓人覺得民政局好像一直用錯方法。

許家蓓表示，根據民政局統計，台北市平均每年都減少1千多對結婚，結婚率也是節節下降，更從2020年開始跌破5‰，民政局必須找出原因，了解為何越來越多民眾選擇在新北或桃園登記結婚。

許家蓓批評，若只是抽現金抽禮券，根本無法增加結婚率，即便提高結婚數量，也只會是暫時性的，民眾終究會把戶籍遷到外縣市，北市府應該從政策面去加強，而不是辦這種一次性的活動，花了1千萬元納稅錢卻達不到效果。

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