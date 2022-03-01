機組員檢疫放寬！3/7起追加劑滿14天可鬆綁為「5+5」

3月7日起長程航班機組員打滿第3劑疫苗滿14天者，檢疫規定改為「5+5」，短程航班機組員則從7天的自主健康管理放寬為自我健康監測。（資料照）

2022/03/01 15:09

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今指出，將於3月7日起放寬已接種COVID-19疫苗追加劑第3劑滿14天者的檢疫規定，長程航班機組員，規劃從「5+9」改為「5+5」，短程航班機組員則從7天的自主健康管理放寬為自我健康監測。

3月7日起我國入境檢疫將由原本14天降為10天，目前長程航班機組員入境檢疫，為5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理，配合檢疫放寬措施，莊人祥今天證實，將針對已接種第3劑且滿14天的機組員做檢疫規定放寬。

莊人祥說，目前已確定的是，長程航班機組員若已完成追加劑接種滿14天，會先評估是否符合1人1戶條件，若符合就可適用「5+5」規定，即5天居家檢疫加上5天自主健康管理，並於入境後的第0、5、10天做PCR檢驗，第7天加做1次快篩，若無法符合1人1戶條件入住防疫旅社者，同樣適用上述規定，但入境當天無需做PCR。

而短程航班機組員接種追加劑滿14天者，從原本7天的「自主健康管理」降為「自主健康監測」，入境後第7、14天一樣要PCR，兩次PCR間需做1次快篩。

至於尚未接種追加劑或接種後未滿14天者，莊人祥也說，長程航班維持「5+9」檢疫規定，而短程則維持7天自主管理。

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