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    國民黨：蘇貞昌食安承諾「打折再打折」 還敢提堅守2字？

    行政院長蘇貞昌今日赴立法院院會，就日本福島及周邊食品輸入管制措施，及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告及備詢。（記者朱沛雄攝）

    行政院長蘇貞昌今日赴立法院院會，就日本福島及周邊食品輸入管制措施，及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告及備詢。（記者朱沛雄攝）

    2022/03/01 14:40

    〔記者施曉光／台北報導〕立法院今邀請行政院長蘇貞昌就「日本福島及周邊食品輸入管制措施」進行專案報告，國民黨質疑，蔡政府上月8日大張旗鼓宣布開放核食起，蘇揆打著進入CPTPP名目，解禁福島五縣市食品輸入，民進黨盡心擔任核食代言人整整21天，不顧在野黨把關食安等建言，「CPTPP也只聞樓梯響」，不見入會期程，民進黨先是進口核食「打折食安」，不顧配套再「打折食安」，蘇揆「打折再打折」還敢提堅守2字？

    國民黨表示，蘇揆聲稱我國檢驗比「國際標準更嚴格」，就是說謊不打草稿的鐵證，以放射性元素「銫」的殘留量為例，台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準。

    國民黨指出，回顧過去21天，民進黨動輒以加入CPTPP，要脅台灣人民開放萊豬、開放核食，台灣民眾萊豬吞了、核食吃了，以健康風險為代價慘遭「真心換絕情」，現在全民都想問蔡政府CPTPP的入場券究竟在哪？台灣走出世界的承諾還要用多少健康才能兌現？

    國民黨強調，食安本就不該不分顏色，民進黨一再將國人健康泛政治化、無視科學證據，以政治話術回應民意擔憂，人民都深切有感，該黨會持續秉持「五要求、六主張」原則，繼續替人民食安把關。

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