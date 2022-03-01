第25期疫苗明上午10點起分3階段預約 3/7至3/13施打

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（1日）公佈，COVID-19公費疫苗平台持續開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，此次第25期開放預約時間為3月2日至3月4日。（指揮中心提供）

2022/03/01 14:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（1日）公佈，COVID-19公費疫苗平台持續開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，此次第25期開放預約時間為3月2日至3月4日，提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。

莊人祥說，此次施打時程為3月7日至3月13日，民眾可於今天下午2點起至1922網站查詢資格，符合資格對象為去年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾，明天上午10點起開放分流預約。

預約分流時程為，55歲以上自3月2日上午10時起開放預約，38歲至54歲於3月2日中午12時開放，18歲至37歲為3月2日下午2時開放，此次預約至3月4日中午12時截止。

莊人祥指出，符合第25期接種資格人數約有571.2萬人，預計提供151萬劑疫苗，包括AZ約1.6萬劑、BNT約20.6萬劑、莫德納121.1萬劑及高端7.6萬劑。

指揮中心補充說明，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

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