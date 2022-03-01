PLG「高雄鋼鐵人」中資疑雲 民團︰陳建州應講清楚

經濟民主連合今天召開「莫讓高雄鋼鐵人成為第二個黃郁婷」記者會，呼籲政府相關單位以及職籃PLG聯盟都應對高雄鋼鐵人資金來源徹查並向大眾清楚交代。左為台灣公民陣線活動部主任羅宜，右為台灣公民陣線組織部主任許冠澤。（記者楊丞彧攝）

2022/03/01 14:02

〔記者楊丞彧／台北報導〕去年10月底、11月初國內職籃P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）球隊「高雄鋼鐵人」被指出資金來源有疑慮，政府迄今遲未公布調查結果，聯盟也未回應民間質疑。經濟民主連合（簡稱經民連）今天再度召開記者會，重申我國未開放中資投資經營運動比賽業，強烈呼籲相關單位積極作為，更直指PLG執行長「黑人」陳建州不應僅以「奧步」、「潑髒水」等指控來模糊焦點與迴避核心問題，須主動徹查給社會清楚交代，對台灣職業運動的長期穩定發展才是正途。

經民連今天召開「莫讓高雄鋼鐵人成為第二個黃郁婷」記者會，台灣公民陣線活動部主任羅宜指出，體育與政治一直以來都難以切割，運動選手與許多體育活動背後都有跨國資本與政治勢力在其中運作。在今年北京冬奧，大家看到選手黃郁婷的相關發言，對台灣造成極大傷害。而PLG球隊高雄鋼鐵人背後可能涉及的「無極資本」中資疑慮，以及其負責人錢濤的相關背景，相關單位包括金管會、體育署以及高雄市政府都必須儘速地瞭解與清查。

台灣公民陣線組織部主任許冠澤直指，中資或港資身份尚待商榷的「無極公司」，政府為何仍放任持續投資高雄鋼鐵人。2個月前民團已向投審會檢舉高雄鋼鐵人案，也提出三大質疑，但至今仍未有回應。首先是高雄育樂公司監察人陳韋翰為何要求限制股東轉讓股份給「無極資本」或「錢濤」，這份同意書真相為何至今沒有答案。

其次，許冠澤也提到，陳韋翰擁有高雄育樂公司48%股份，高達2600萬的資金從何而來。另外經查詢，陳韋翰一人所代表的「美商無極公司台灣分公司」今年2月登記，在台營運資金只有30萬元，卻能落腳一坪月租金約5000元的信義區微風大樓，甚至在人力銀行出手闊綽地大舉招募，陳韋翰真實資金來源為何，應對外清楚作出交代。最後，錢濤是否為幕後最大金主，也必須對外清楚說明。

許冠澤強調，所有質疑皆有資料佐證，然而不僅高雄鋼鐵人沒回覆，投審會竟也怠慢處理。高雄鋼鐵人在去年11月的聲明稿雖撇清與「無極公司」的關係，稱「目前黃哲寬董事長所就任的香港無極資本並未投資球隊，球隊黃董事長目前是香港無極資本任職，也並無關聯」。不過，經民連近期接獲檢舉，一封來自高雄鋼鐵人賀卡上，署名的就是「無極公司」負責人Tony Chin（錢濤），讓人更加懷疑，高雄育樂股份有限公司現任董事長黃哲寬以及監察人陳韋翰，是否都只是人頭。

羅宜呼籲，大家不希望再有任何運動員、球隊甚至職業聯盟成為中國統戰樣板，相關主管單位應儘速訂定相關規範，阻止下一個「黃郁婷」出現。而PLG執行長陳建州去年在媒體報導有關「高雄鋼鐵人」資金來源疑慮時，僅在臉書寫道「有人想盡各種方法潑髒水，是令人厭煩的奧步操作」，但卻避談各界質疑，真相至今未明。陳建州對於自己聯盟內部球隊是否涉及資金來源不明應主動進行徹查，才是負責任的作法，對於台灣職業運動的長期穩定發展也才是正途。

此外，許冠澤也以今年2月10日的報導表示，錢濤來自香港，在2015年成立無極公司，目前管理資產超過台幣1000億元，主要業務為對沖基金與私募股權基金投資，並已在台北成立新辦公室，積極布局台灣的投資標的，預計今年就會有首檔基金正式通過。許冠澤質疑，我國政府若要繼續讓資金來源交代不清楚的公司繼續在台投資、繼續在台發展私募基金，後果不堪設想。

針對高雄市政府，經民連要求在高雄鋼鐵人資金來源未確認合法以前，不得與高雄鋼鐵人簽約合作，包括冠名合作、場地租用優惠合作等。而針對國發會與金管會，經民連也要求國發會不應發給背景有疑慮的無極資本私募基金資格函，以保護我國重要策略性產業。

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