俄侵烏克蘭 蘇貞昌：台灣全民防衛意志力強 一定堅守國家

行政院長蘇貞昌今日赴立法院院會，就日本福島及周邊食品輸入管制措施，及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告及備詢。（記者朱沛雄攝）

2022/03/01 12:41

〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際局勢動盪，立法院今也要求行政院長蘇貞昌就此專案報告。蘇揆答詢時表示，烏克蘭全民抵抗侵略，總統跟軍隊也堅守崗位，令全世界感動，台灣警覺性更高，全民防衛意志力更強，去年底才成立國防部全民防衛動員署，一定會堅守防衛國家。

民進黨立委林靜儀表示，很多人以「今日台灣，明日烏克蘭」唱衰台灣，國防部長邱國正日前回應「不能相提並論，但自己的國家自己防衛」非常優秀，充分表達我國防衛的態度，我們相信軍人會把台灣保護得很好，但因應緊急情勢時，人民應該做什麼準備？是否像烏克蘭給民眾緊急應變指南？

蘇貞昌答詢說，這次烏克蘭之所以讓全世界感動，就是全民抵抗侵略，最重要是總統跟整個軍隊都堅守崗位，國民從國外回去加入保國衛民的隊伍。

蘇揆強調，台灣警覺性更高、全民防衛的意志力更強，國防部不但有相對作業的手冊，還特別經立法院支持成立全民防衛動員署，已經掛牌運作，在蔡總統指示國防部及相關部會配合下，一定堅守防衛國家、保國衛民。

邱國正也表示，全民防衛動員署最大特色就是把各部會跟地方政府整合，會藉由這次機會在最短時間讓人民知道相關應變資訊。

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