國民黨盼與拜登特使團會面 外交部：已轉達給AIT

外交部發言人歐江安1日召開例行記者會，回應美國總統拜登指派前國防和安全官員組成的代表團訪問台灣、烏克蘭局勢等議題。（記者張嘉明攝）

2022/03/01 12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）特使團今天下午將抵台訪問，對於國民黨呼籲政府應安排穆倫訪團與國民黨相關人士會晤，外交部今天表示，訪團在台行程由美國在台協會（AIT）統籌安排，外交部提供行政協助，關於國內其他單位的會晤要求，外交部都已經轉達給AIT進行處理。AIT發言人鄧艾德並未正面回應會否安排國民黨會面，僅表示訪團將會晤多位台灣高層，討論美台關係、區域安全和其他共同關心的重要事項。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）將率團於3月1日至2日閃電訪台約30小時。國民黨上午在臉書聲明表達竭誠歡迎之意，該黨強調，已經組織專家團隊，準備與所有來訪各國國防與安全專家，務實討論台海及印太安全議題。國民黨國際部主任黃介正昨晚表示，台灣的安全是朝野共同關切的重大議題，呼籲民進黨政府本於建立朝野共識，共同捍衛台灣安全的立場，應安排穆倫訪團與國民黨相關人士會晤。

訪團預計與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和國防部長邱國正等會面。蔡總統並將於3月2日設晚宴接待，就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。

外交部發言人歐江安今天在例會表示，此訪團是自去年4月拜登總統指派陶德率團訪問之後，不到一年，再次派遣重要資深訪團來台。尤其在烏克蘭情勢時到訪，這展現了美國對台承諾「堅若磐石」的具體行動，同時也展現了台灣議題在美國享有跨黨派高度共識。

對於訪團行程，歐江安說明，此訪團是搭乘美國政府專機、公費訪台，在台行程由AIT統籌安排，外交部提供行政協助。外交部協調了訪團與我國政府國安外交高層會晤行程，至於國內其他單位的會晤要求，外交部都已經轉達給AIT進行處理。

由於美國前國務卿龐皮歐將緊接著於2日晚間抵台展開訪問，對於雙方會否互動，歐江安則說，特使團與龐皮歐行程時間沒有重疊到，所以不會有交集。

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