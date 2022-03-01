台北市搶人大作戰 推千萬結婚獎金：每月每季都可抽獎

台北市民政推出千萬結婚獎金，只要台北市民今年在北市辦理結婚，每月、每季都可抽獎金。（記者蔡思培攝）

2022/03/01 12:20

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市人口持續下降，預計年中就會跌破250萬人，且每年登記結婚人數也下降。台北市民政今天此推出千萬結婚獎金，只要台北市民今年在北市辦理結婚，每月、每季都可抽10萬至20萬元獎金，還有機會抽到20萬元年度大獎。

今年1月1日起至12月31日，民眾只要在台北市辦理結婚登記，且雙方均設籍於臺北市之新人即可參加「台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎。民政局每月會抽出10個5萬元獎金、每季會抽5個10萬元，還會抽出10個年度加碼獎金20萬元。以去年北市結婚統計數據，全年度結婚對數共1萬1313對，每月平均不到1000對，民眾約有1.3%中獎機會。民政局表示，民眾若今年1、2月已在台北市結婚登記，但新人雙方或其中一方戶籍不在台北市，只要在3月4日前完成遷入戶籍，都可參加抽獎。

台北市副市長黃珊珊說，北市人口陸續降，以前每年約有1000對新人，近來因疫情婚宴受影響延後，每年減少1000多新人。黃說，北市現在要展開搶人大作戰，這次的千萬要結婚是第一部曲，亞洲社會未婚生子意願較少，要先結婚才較可能生育；第二部曲則是提供生育獎勵金，希望台北市議會能夠支持；第三部曲是居住正義，北市房價、物價高於其他地方，希望未來提供社宅、減稅，讓年輕人願意在台北市生育。

這次活動也邀請近日宣布結婚的藝人KID林柏昇出席，KID表示，他與老婆戶籍都在台北市，正好符合活動抽獎資格。他也說，過去常認為錢沒賺夠、沒有買車買房不能結婚，但遇到真命天女後就想結婚，婚後發現有人支持，生活也更輕鬆。KID也鼓勵大家結婚生子，更大方表示自己希望能生3個小孩。

民政局長藍世聰說，去年北市有1.1萬對新人結婚，比前年的1.3萬對大幅下降，這與疫情相關，也有北市人口下降有關，現在希望先撐起結婚率、再撐生育率。藍說，結婚率下降與大環境有關，年輕人不敢結婚除生活環境壓力大，經濟也是問題，且過去傳宗接代是使命，現在父母可接受子女不結婚生育，年輕人少了使命、希望生活輕鬆。藍認為，政府要讓年輕人敢婚敢生，年輕人也要知道少子化對國家未來發展有問題，為了下一代應該盡點責任、解決少子化問題。

民政局統計，台北市每個月約減少5000至1萬人，1月底人口有251萬4425人，預估年中就可能跌破250萬大關。藍世聰說，國際大都會、首都房價本來就要高，生活壓力也大，年輕人就會往房價便宜地方跑，但這並非壞事，區域發展不一定要集中在大都會，這也代表城鄉差距減少。藍說，政府還是要在敢婚敢生這部分幫忙，透過補助、福利解決居住在北市民眾的經濟壓力。

至於推動結婚獎金能否帶動結婚，藍世聰說，每樣政策都要做一點，這次最重要的是誘因推動，展示政府願意用各種方式支持年輕人敢婚敢生。對於外界擔憂是否可能有人為了5萬元假結婚，黃珊珊表示，結婚完1年戶籍都要在台北市才能完整抽獎，若結婚完下個月就離婚就無法持續抽獎；KID也緩頰，大家不會對愛情開玩笑，一個人有假結婚想法，另一半不見得願意這樣1年。

民政局每月會抽出10個5萬元獎金、每季會抽5個10萬元，還會抽出10個年度加碼獎金20萬元。（記者蔡思培攝）

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