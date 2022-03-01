開放民間救助烏克蘭 行政院將開賑災帳戶

蘇揆表示，我們從這裡記取教訓，獨裁者的窮兵黷武，受害最大就是平民百姓；外交部長吳釗燮也預告，行政院將開設賑災帳戶，結合行政、立法部門及民間力量協助難民。（記者朱沛雄攝）

2022/03/01 12:11

〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，造成數百萬人流離失所，朝野立委今也在專案報告質詢關切我國政府何時開放民間捐助。蘇揆表示，我們從這裡記取教訓，獨裁者的窮兵黷武，受害最大就是平民百姓；外交部長吳釗燮也預告，行政院將開設賑災帳戶，結合行政、立法部門及民間力量協助難民。

對於國民黨立委萬美玲詢問，政府何時提供管道讓民眾協助烏克蘭？蘇揆表示，我國不落人後，相關物資已送往烏克蘭，對於民間救助，政府也有相關機制、樂觀其成。

吳釗燮指出，下午將有場記者會宣布重大機制，行政院將開設賑災帳戶、由衛福部管理開放國人捐獻，但帳戶必須經過特許，目前還在程序中，將在記者會宣布。

民進黨立委林靜儀肯定我國已運送物資到烏克蘭，並關切對於周邊賑災、收容烏克蘭人的國家有沒有提供其他協助？蘇揆答詢說，我們從這裡記取教訓，獨裁者的窮兵黷武，受害最多都是老弱婦孺、平民百姓，除了人道救援、相關物資，民間也有很多想要出力幫忙，政府都會盡力配合相關資助，政府也會朝這方面來做。

吳釗燮也表示，目前是運送第一波物資前往烏克蘭，抵達後會持續盤點需要多少，目前接收最多難民的波蘭，其代表處已與我緊密聯繫，下午2點也將開記者會宣布賑災帳戶，這就是展現行政、立法部門跟民間社會共同合作協助難民的活動。

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