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    醉妹被撿屍性侵、凌虐 全裸跳窗求救獲賠80萬

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/03/01 12:04

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市王姓男子前年４月間清晨，在新北市某ＫＴＶ前撞見一名年輕醉妹倒臥路邊，將她帶往旅社開房間，嗆聲「讓我爽一下」，將她性侵得逞，王男還毆打被害人，讓她不堪凌虐，不顧自己一絲不掛還流著血，全裸從旅館2樓跳窗，衝到店家求救，王男日前被依強制性交罪判刑4年6月定讞，被害人亦提起刑事帶民事訴訟，高等法院今判王應賠償80萬元，全案確定。

    判決指出，現年50歲的王男，四處打零工維生，前年4月19日，清晨4點多，他途經新北市蘆洲區三民路某卡拉OK店騎樓下，發現年輕女子醉倒在地，竟起歪念，假意叫醒女子，還叫了計程車假裝要送女子回家，但他發現她酒醉意識不清，就將她帶到三重區某旅館內，開房性侵得逞。

    過程中，王男徒手毆打女子頭、臉、胸部，還對她肛交，打得全身是傷。完事後，被害人打算穿衣離去，但王男不放行，將女子全身扒光，強拖到浴室沖水，並以蓮蓬頭毆打女子頭、臉部，還打她巴掌，又用水遭洗她的傷口，讓她痛得哇哇大叫。

    被害人不堪凌虐，趁他不注意之際，不顧自己一絲不掛，衝出房門向清潔人員求救，情急下，直接從旅館2樓水塔處跳樓，造成手肘、身體多處傷勢，全裸衝進隔壁的豆漿店向女店員求救報警。

    警方到場逮捕王男，王男一開始矢口否認犯罪，但女子指證歷歷，再加上驗傷單等證據，將他依強制性交、傷害罪起訴。

    法院審理時，王男坦承性侵犯行，但辯稱她的臉部是遭他打傷，但手、腳處傷勢是她自己從2樓跳樓造成，但法官不採信，將他依害罪判刑2月定讞，另依強制性交罪判刑4年6月徒刑，王男不服，上訴最高法院，遭最高法院駁回確定。

    被害人亦提起刑事附帶民事賠償，高等法院民事庭依據刑事確定判決認定，王男性侵被害人事證明確，審酌王男經濟情況不佳、為中低收入戶，尚須撫養2名就讀中學的子女，今上午判決應賠償80萬元確定。

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