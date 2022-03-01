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    清明連假前2週週末國道通行費7折 國五19、26日封閉2南向入口

    清明連假前兩週國道通行費打7折鼓勵提前掃墓，4天連假則實施高乘載管制等多項措施。（資料照）

    清明連假前兩週國道通行費打7折鼓勵提前掃墓，4天連假則實施高乘載管制等多項措施。（資料照）

    2022/03/01 12:04

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年清明節有4天連續假期（4月2日至4月5日），交通部高速公路局為鼓勵民眾分散掃墓時間，假期前1週、2週的週末（3月19日、20日、26日、27日）通行費將採單一費率計算再打7折，同時減緩國道5號壅塞情況，3月19日及26日上午時段封閉石碇、坪林南向入口。清明4天連假時，則規劃高乘載管制、入口匝道封閉等措施來舒緩國道壅塞情況。

    高公局表示，經大數據分析清明節連假交通情況，預估清明連假首日國道雙向交通量達120百萬車公里，其中南向為連假最大量達70百萬車公里，為平日的1.6倍之多；清明節為假期第4日，雙向達112百萬車公里，北向為連假最大量達64百萬車公里，為平日1.5倍。

    考量部分民眾習慣提前掃墓，高公局表示，今年清明節疏導措施有規劃清明節連假前1、2週休，相關措施包含通行費採單一費率再打7折，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流；另外，為避免前1、2週六國5因此出現南向長時間壅塞情形，週六清晨5點至中午12點將封閉石碇、坪林南向入口封閉措施。

    清明4天連假國道疏導措施方面，包含通行費採單一費率，每日0點至5點國道全線暫停收費；4月2日上午6點至中午12點，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山等路段各交流道，及國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；4月4日至5日，每日下午2點至晚間9點，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

    另外，4月2日及3日每日0點至12點，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；4月4日及5日，每日上午7點至晚間7點，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口，上午7點至晚間12點，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

    高公局表式，連續假期間國道交通量為平日1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段交通量早已超過可服務容量，發生壅塞在所難免，用路人若要開車出門，可利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車規劃，避開壅塞路段及時段。

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