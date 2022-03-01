湧言會破「跳船」傳言 推22名議員戰將

民進黨湧言會1日舉辦「湧往前進．邁向議會」2022全國議員參選新人記者會，全體一同呼口號、大合影。（記者塗建榮攝）

2022/03/01 11:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新興派系湧言會2020年成立後，今年首度面臨全國性大選考驗。湧言會今於台大校友會館召開「湧往前進．邁向議會」記者會，介紹此次在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市及彰化縣等推出的22名全國議員參選新人。全體參選人發表「湧言宣言」，高喊「凍蒜」。

湧言會精神領袖、三立電視台董事長林崑海上月逝世後，派系裂解傳言不斷。湧言會今召開記者會，民進黨立委趙天麟、立委林楚茵、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻及新竹市議員李妍慧等派系成員一字排開，介紹縣市議員參選新人，展現團結氣勢。

湧言會推出22名縣市議員戰將，多數集中於南台灣縣市。包括台南市7人、高雄市6人、台北市4人、新北市2人、桃園市1人、彰化縣2人。

湧言會召集人王定宇表示，湧言會做好品管，推出各縣市市議員參選人，湧言會是年輕組織，專注公共建設與辯論，並重視年輕世代培養，對於沒有政治背景的政治參與者，湧言會都提供舞台，努力守護台灣未來。例如，台北市議員阮昭雄在此次選舉席次禮讓出來，培養後進、台北市大安區議員參選人「口譯哥」趙怡翔。

湧言會推出22名戰將中，有4人是曾擔任議員的「回鍋參選」者，包括參選台南市東區的陳金鐘、參選高雄市第11選區的蔡昌達及李雨庭、參選台北市第4選區的前民進黨發言人顏若芳。

另外18位則是首次新人參選，包括台北市第一選區林延鳳、第五選區康家瑋、第六選區趙怡翔；新北市第二選區李宇翔、第八選區曾進益；桃園市第一選區李柏瑟；彰化縣第一選區辜皇譯、第二選區吳為杰；台南市第一選區張豪澤、第二選區陳俊安、第三選區李開通、第七選區陳世霖、第八選區林建南、第十一選區陳皇宇；高雄市第一選區李庭慧、第三選區林志誠、第八選區鄧巧佩及第十選區黃雍琇。

顏若芳表示，雖然她站在這裡，比較像是「半中古新人」，但回到地方，還是要把自己當新人去努力，議員就是要當人民與地方政府之間的橋樑，她始終秉持2014年參選時為台北市民服務打拚的初心，繼續衝刺。

阮昭雄表示，要將口譯哥轉換為趙怡翔，會是現在最大的功課，希望在一個多月的時間，把知名度和支持度作轉換。趙怡翔表示，選舉中沒有所謂交棒，未來將持續提出市政願景，包括都市更新、雙語教學等政策，讓首都變得更有競爭力。

民進黨湧言會1日舉辦「湧往前進．邁向議會」2022全國議員參選新人記者會，召集人、立委王定宇上台報告。（記者塗建榮攝）

湧言會今於台大校友會館召開「湧往前進．邁向議會」記者會，介紹此次在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市及彰化縣等推出的22名全國議員參選新人。（記者楊淳卉攝）

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