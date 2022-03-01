拜登特使團15：54抵松機 閃電訪問30小時

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，圖為訪團成員。（擷自總統府發言人臉書）

2022/03/01 11:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台。訪團將搭乘外交專機自安克拉治往返，預計於今（1）日下午3時54分抵達松山機場，在台停留約30小時後，於3月2日晚間10時離台。此訪團成員均具國安或軍事背景，在俄羅斯侵略烏克蘭之際訪台，表達美國對台灣的支持。

訪團將與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和國防部長邱國正等會面。蔡總統預計在3月2日上午於總統府接見訪團，並於當晚設晚接待，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）2月28日表示，此次代表團訪台是傳達美方對維持和平與穩定持久支持的一致性訊息。 他強調，儘管烏克蘭發生危機，美國仍將重點關注印太地區，美國以前曾同時深入參與兩個戰區，包括第二次世界大戰和冷戰期間。未來幾個月將會看到一系列活動，包括外交、經濟和貿易等，顯示美國維持與印太地區高層交往的決心。

外交部說明，美國總統拜登「專程指派」此跨黨派資深代表團來台。訪團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，成員包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

這是拜登繼去年4月後，第二次指派前官員組成代表團訪台。拜登去年4月中旬指派「摯友」、前參議員陶德（Chris Dodd）率特使團來台，傳遞對台灣與其民主的承諾。（11:33更新）

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領代表團，預定今日下午3時54分搭乘外交專機抵達松山機場，在烏俄危機之際，訪台傳達美國支持台灣訊息。（法新社檔案照）

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