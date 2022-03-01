獨家》北市少年隊長捲公積金爭議 申請退休突改口「面對挑戰」

台北市警局少年警察隊長邱子珍（左）。（資料照）

2022/03/01 10:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警局少年警察隊長邱子珍，也是現任台南市警局長方仰寧妻子，日前被人檢舉利用隊上公積金請客吃飯，還利用公家宣傳品做私人公關，引發爭議，包括她及隊上同仁都遭市警局政風室約談調查，邱子珍本來想在7月退休以免除紛擾，但二二八連假突改變心意，決定「面對挑戰」，宣稱將等調查結束還她清白後，再做生涯考慮。對邱子珍惹議在先，連退休公文都可以送出又追回，知悉此事的警界人士無不嘖嘖稱奇。

邱子珍是素有「警界硬漢」之稱的方仰寧妻子，2人是警大五十期同學，方仰寧擔任中正一分局長時，以強勢驅離太陽花學運抗議學生、及插花來搗亂的「白狼」而一戰成名，後任屏東縣、彰化縣警局長，現任台南市警局長，外號被稱為「四角」，就是因他做人剛正且有原則；邱子珍則一直在台北市警局服務，接連擔任北市婦幼隊長及少年隊長已逾10年。

邱子珍去年底被人檢舉，涉嫌挪用少年隊公積金，用於她自己的公關用途，包括紅白包、請客吃飯等；市警局政風室及督察室介入調查，約談少年隊多名承辦人員，此事鬧得北市警界沸沸湯湯，連民意代表都介入關心。

據了解，邱子珍面臨龐大壓力，本想以退休終止紛擾，也避免影響方仰寧的仕途，已於上週送出退休申請，據知市警局已予同意；沒想到她在二二八假期突然反悔，抽回退休申請，還寫了一封信給隊上同仁，稱經費使用均依相關法令規定辦理，絕對經得起考驗。

她在信中指出，為捍衛名譽，必須和同仁站在一起面對調查，為她及少年隊的清白而努力。

邱子珍並向局長楊源明報告稱，近來遭媒體「不實抹黑報導」，對她的名譽跟用心付出傷害非常大，在這種狀況下，如果自己退休，更坐實了那些攻擊她的人，所以必須要等整個調查還其清白之後，再做考慮，並說相信社會有公義存在。

熟知內情人士指出，最近北市中階警職幹部將有調整，邱子珍任少年隊長已長達4年，加上行事作風屢有爭議，應列為首要調整對象，她退休與否，應不致影響這次職務調整。

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