福食進口》蘇揆：絕不容許核食進口、堅守食安絕不打折

行政院長蘇貞昌今日赴立法院院會，就日本福島及周邊食品輸入管制措施，及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告及備詢。（記者朱沛雄攝）

2022/03/01 10:11

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今邀請行政院長蘇貞昌就「日本福島及周邊食品輸入管制措施」進行專案報告並備質詢。蘇揆報告強調，台灣絕對不會進口核食，依照「國際標準、科學證據」，是政府處理日本福島周邊食品最重要的準則，我們採取比國際標準更嚴格的措施，以「三原則、三配套」，合理調整日本食品管制措施。

報告指出，2011年，日本311強震引福島核電廠輻射外洩事故，政府立即暫停受理福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣所有食品輸入報驗。由於日本國內採取比國際標準更嚴格的管制措施，使相關食品風險越趨降低，世界各國遂陸續取消管制措施，或取消不符合科學的「區域管制」，改採精準合理的「品項管制」。

報告載明，經過10年，到去年底，全世界只剩台灣與中國全面禁止日本福島等5縣所有的食品進口，包含美國及所有CPTPP會員國在內的41個國家，則已完全解除管制措施，而歐盟同樣大幅放寬對日本食品的限令，只對少數具有風險的品項，要求進口時應附具輻射安全證明，就連中國的香港、澳門地區，都已放寬相關管制，世界各國都回歸以科學證據及國際標準為原則。

報告也強調，我國所訂的食品放射能污染容許量標準，是依據國際風險估算模式評估，考量人體攝食暴露風險，並參考國際標準訂定，包含核種銫-134與銫-137,相較於國際食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國、加拿大等國的標準更為嚴格。

蘇揆指出，政府絕不會容許核食進口，我們在堅守食安絕不打折，為國人健康把關的前提下，基於符合國際規範，並參考其他各國管控措施，審慎盤點各項精進作為，於今年2月8日宣示合理調整對日本福島等5縣食品長達11年的管制措施，提出「三原則、三配套」新的安全規範。

三原則為：「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」；三配套則是：由禁止「特定地區」進口改為禁止「特定品項」進口、針對具風險品項，要求提供輻射及產地雙證明，並於邊境針對福島等5縣開放品項之所有產品，百分之百逐批檢驗。

蘇揆強調，上開管制措施已於2月21日公告生效，在此規範下，只要在日本當地仍具有風險、禁止流通的品項，都在我國禁止輸入之列，核准進口食品只要符合標準，即可安心食用，請國人放心。未來政府一定會嚴格把關，落實產地證明與邊境百分百檢驗，經查驗不符規定者，一律退運或銷毀，確保食品安全。

立法院今邀請行政院長蘇貞昌就「日本福島及周邊食品輸入管制措施」進行專案報告並備質詢。（記者謝君臨攝）

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