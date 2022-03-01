恢復徵兵制？邱國正：現行兵役制徵募併行、重點在戰力備戰

少子化成國安危機，立法院法制局近期報告建議，推估至2039年時，可徵募的役男僅有5萬多人，建議適時恢復徵兵制，並停止部分或全部的替代役，以符國防需求。（資料照）

2022/03/01 10:33

〔記者吳書緯／台北報導〕少子化成國安危機，立法院法制局近期報告建議，推估至2039年時，可徵募的役男僅有5萬多人，建議適時恢復徵兵制，並停止部分或全部的替代役，以符國防需求；國防部長邱國正今強調，「徵兵我們並沒有廢除」，現在是徵募併用，但重點放在募兵，現行徵兵4個月役期，役期延長與否，則是納入討論。

立法院今邀請行政院長蘇貞昌就「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告並備質詢，各部會首長也赴議場列席備詢；邱國正在議場旁接受媒體聯訪，被問到有關立院法制局做出建議恢復徵兵制的看法，並做出上述表示。

邱國正接續指出，任何議題國防部都可以討論，但國防部目前的重點就是戰力、建軍和備戰的這方面著墨，「所以各方的意見，我們並沒有拒絕」，若要討論，國防部也會表達想法，自然會從長計議，目前國軍的重點就是建軍備戰，事實上國防部也一直掌握在狀況，也在做一個分析比較。

媒體詢問，若4個月的役期延長為1年？邱國正表示，這個議題，有人說延長為1年、1年2個月、1年5個月、1年半等，都是納入討論，「但我現在並沒有定見」。

媒體追問邱國正的個人意見？邱表示，「我個人沒有什麼意見」，只是一路看下來，當初為什麼有徵兵，後來為什麼改成募兵，大家也很清楚，一方面是財力的問題，再一方面，「平日養兵少，戰時用兵多」，就這個概念，但是平心靜氣去看一看，當初役期2年、3年，現在募兵都4年以上。

邱國正說，所以要以一個戰力來看的話，「孰強孰弱，就分析的出來」，而這個時間點，因為環境的變化，又把相關議題炒作起來，「我並不排斥」，一樣可以納入討論。

國防部長邱國正。（記者塗建榮攝）

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