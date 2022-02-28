獨家》北市警全面試辦第二副隊長 培養刑事人才

台北市警局2020年9月先以中山、萬華分局試辦「第二副隊長」制度，由於試辦期間成效不錯，北市政府核准，開始全面擴大試辦。（資料照，記者叢昌瑾攝，本報合成）

2022/02/28 22:56

〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕台北市刑事偵查隊長由於工作壓力大，台北市警局為減輕人材秏損和培養刑事人才，2020年9月先以中山、萬華分局試辦「第二副隊長」制度，由於試辦期間成效不錯，北市政府核准，開始全面擴大試辦，堪稱全台創舉。

根市警局最初規劃，為體恤位處繁雜轄區偵查隊長，打算仿照已施行的「第二副所長」制度，試辦「第二副隊長」，原訂自2020年4月開始，以中山、大安、萬華、松山、信義、士林分局試行。但初推出時，因適合人材無法跟進，一直延遲到9月，才先由中山、萬華分局試辦。

中山、萬華分局試辦至去年11月底，期間不少偵查隊長發現第二副隊長能幫忙分憂解勞、消化公文，俗稱「顧廟」的留守輪值天數也大為降低。此外，警界也發現，第二副隊長能夠進一步培養基礎刑事人才，因此經警政高層評估後，決定在全面推行。

如今北市除文山一、二分局因偵查隊員額未滿40人沒試辦外，其餘12個分局都已試辦第二副隊長，未來將能強化刑事偵辦量能。

市刑大說，第二副隊長主要有四大作用，第一是避免過勞，試辦後隊長、副隊長平均每月超時加班時數減少60小時，職務代理更彈性；第二能減輕隊長、副隊長工作負擔，因為二副能夠幫忙審閱公文、帶班刑案偵查勤務。

第三則是能夠強化偵查隊內部管理，二副協助加強對刑事人員管理考核，發現問題及時糾正，能夠降低違紀風險；第四是能透過此制度，留住刑事專才，循序漸進培養刑事幹部，替未來的刑事偵查量能紮根。

市刑大為了在試辦期間鼓勵二副，成績評定優良者除了比照副隊長每月定期記2支嘉獎外，相關業務進行評比，第1至第4名核發12000元獎金，第5至第名1萬元，其餘8千元。

市刑大說，未來將視試辦成效向警政署建議，希望能夠讓「第二副隊長」制度比照派出所的「第二副所長」制度法制化，為刑事幹部營造更友善的工作環境。

台北市政府警察局。（資料照，記者叢昌瑾攝）

台北市刑警大隊。（記者劉慶侯攝）

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