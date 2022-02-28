社會文明程度是「命名」關鍵 真促會︰二二八當然是大屠殺

台灣民間真相與和解促進會理事長陳嘉銘在短講中提到，社會文明的水平決定如何看待一個事件，當年二二八之所以引起社會譁然，是因台灣人民的政治文明已經發展到一定程度，相當重視法治，如此看來，「二二八當然是大屠殺」。（共生音樂節提供）

2022/02/28 21:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕第10屆共生音樂節今天在凱達格蘭大道登場，台灣民間真相與和解促進會理事長陳嘉銘在短講中提到，事件的正確命名相當重要，有人會以死傷人數質疑「二二八是大屠殺嗎？」但他認為社會文明的水平決定如何看待一個事件，當年二二八之所以引起社會譁然，是因台灣人民的政治文明已經發展到一定程度，相當重視法治，如此看來，「二二八當然是大屠殺」。

「共生音樂節」邁入第10年。今年活動以「時至今日」為題，在凱達格蘭大道上，以音樂邀請民眾，以展覽介紹歷史，以人權市集討論自由平等與公理正義，彰顯新世代面對二二八事件歷史的態度。自下午到晚上，數百青年參與活動，也有民眾攜家帶眷參加，以行動紀念二二八，拒絕遺忘。

陳嘉銘獲邀發表短講，他以政治哲學角度出發，說明名稱與二二八事件對於社會的意義。他說，哲學家很在意一個事件的名稱，因為名稱有其力量，給予正確命名將能撼動人心、鼓舞人前進。如同宮崎駿電影《神隱少女》中，女主角千尋進入湯婆婆世界時，第一件事就是被下詛咒忘記自己的名字，最後千尋挽救白龍時，也是讓他想起自己的名字。

陳嘉銘接著說，晚近很多研究翻新二二八死亡人數，最新研究推估是2千人，大家就開始對二二八是不是大屠殺產生疑惑。他以美國獨立運動期間的「波士頓大屠殺」為例，在這場「大屠殺」中，遭到英國軍人開槍而死亡的僅有5人，為何還是稱為大屠殺、且在課本中反覆記述？

陳嘉銘指出，有些人說因為美國要創造建國神話，但他認為，一個社會文明到什麼程度、就會決定看待一件事情。當時的美國已有鮮明的法治概念，不能接受軍隊對人民開槍，即使因國家暴力身亡人數只有5個，對當時的社會來說就是一場大屠殺。

回到二二八事件當時，陳嘉銘指出，背景是日治社會的台灣注重守法，當時台灣人民的政治文明發展到一定程度，對法治的要求非常高，那二二八當然是大屠殺。

「共生音樂節」邁入第10年，今年活動以「時至今日」為題，在凱達格蘭大道上，以音樂邀請民眾，以展覽介紹歷史，以人權市集討論自由平等與公理正義，彰顯新世代面對二二八事件歷史的態度。（記者呂伊萱攝）

「共生音樂節」邁入第10年，今年活動以「時至今日」為題，在凱達格蘭大道上，以音樂邀請民眾，以展覽介紹歷史，以人權市集討論自由平等與公理正義，彰顯新世代面對二二八事件歷史的態度。（記者呂伊萱攝）

「共生音樂節」邁入第10年，今年活動以「時至今日」為題，在凱達格蘭大道上，以音樂邀請民眾，以展覽介紹歷史，以人權市集討論自由平等與公理正義，彰顯新世代面對二二八事件歷史的態度。現場也可看到民眾攜帶烏克蘭國旗，表達與烏克蘭站在一起的和平意念。（記者呂伊萱攝）

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